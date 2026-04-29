„Großartig“: Schauspielerin Elizabeth Hurley lässt den Hippie-Chic-Stil wieder aufleben.

Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin Elizabeth Hurley hatte das Stagecoach-Musikfestival noch nie zuvor besucht. Bei ihrem ersten Besuch hinterließ sie einen bleibenden Eindruck – auf eine entspannte und lässige Art. Ihr sonniger, hippie-schicker Look kam sofort gut an.

Elizabeth Hurley ist eine Meisterin des „Bohemian Western“.

Sie dokumentierte ihr allererstes Stagecoach-Festivalerlebnis auf Instagram und teilte dort schöne Momente mit ihrem Partner Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley unterstützte ihn bei seinem Auftritt mit der Single „On Our Way Along“, die er als Trio mit seinen Kindern Noah und Braison Cyrus performte. Begeistert kommentierte sie ihren Post: „Juhu! Mein erstes Stagecoach war der Hammer!“

Sie trug ein weißes Spitzentop mit einer darüber getragenen, kamelfarbenen Wildlederjacke mit Fransen, was dem Outfit einen Hauch von Bohème-Western verlieh. Schmal geschnittene Jeans mit geradem Bein rundeten den Look ab. Eine braune Leder-Umhängetasche, eine Halskette mit Anhänger und die allgegenwärtige übergroße Sonnenbrille verliehen dem Outfit das gewisse Etwas und sorgten für einen gleichermaßen eleganten wie lässigen Auftritt. Elizabeth Hurley trug ihr Haar offen und vervollständigte so den mühelos schicken Western-Stil.

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Eine subtil kontrollierte Hippie-Chic-Ästhetik

Dieser Look ist ein perfektes Beispiel für das, was Designer „Festival-Dressing“ nennen: Kleidungsstücke, die natürlich und spontan wirken, aber in Wirklichkeit perfekt aufeinander abgestimmt sind. Spitze, Wildlederfransen, Raw Denim – drei Markenzeichen des Hippie-Chics der 70er-Jahre, neu interpretiert mit der unaufdringlichen Eleganz einer stilbewussten Frau.

Einstimmige Reaktion: „großartig“

Die Kommentare unter Elizabeth Hurleys Instagram-Post waren überwiegend positiv. „Wunderschön“, „Du siehst absolut umwerfend aus“, „ Königin“ – ihre 3,7 Millionen Follower lobten ihren Look genauso sehr wie die gemeinsamen Momente mit Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley bestätigt damit, was ihre Fans schon lange wissen: Sie braucht keinen roten Teppich, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Spitzentop, Fransenjacke und Jeans – Elizabeth Hurley bewies beim Stagecoach-Festival, dass ein Festival-Look sowohl schlicht als auch perfekt sein kann. Hippie-Chic ist nicht tot; er wartete nur auf die richtige Person, die ihn trägt.