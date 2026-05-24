Dua Lipa präsentiert sich in einem sensationellen Spitzenlook

Die Singer-Songwriterin Dua Lipa überrascht ihre Fans immer wieder. Auf Instagram präsentierte sie ein rotes Spitzentop – eine Modeentscheidung, die ihren Followern sicherlich nicht entgangen ist.

Ein vielbeachteter Instagram-Foto-Dump

Dua Lipa teilte, ganz in ihrem Stil, eine Reihe von Fotos auf ihrem Instagram-Account – einen regelrechten „Foto-Dump“. Unter den vielen Bildern befand sich eines, das für großes Aufsehen sorgte: Die Sängerin trägt darauf ein transparentes Spitzentop. Wieder einmal lieferte sie Inhalte, die ihre Follower in ihren Bann zogen. Dieses Talent pflegt sie konsequent und macht jeden ihrer Fashion-Auftritte zu einem kleinen Event in den sozialen Medien.

Ein rotes Spitzentop und Jeansshorts

Das Herzstück dieses Looks ist ein rotes Spitzentop mit hohem Kragen und kurzen Ärmeln. Das transparente und zarte Top gibt den Blick auf das hellbraune Bralette frei, das Dua Lipa darunter trägt. Dieses Spiel mit Transparenz verdeutlicht perfekt Dua Lipas Vorliebe für Mode, die Romantik – dank der Spitze – mit Modernität verbindet.

Um dem Look einen Kontrast zu verleihen, wählte Dua Lipa ein lässigeres Kleidungsstück: Jeansshorts. Die Kombination aus zarter Spitze und Raw Denim erzeugt einen besonders trendigen Texturkontrast. Diese Mischung aus Eleganz und Streetwear ist typisch für Dua Lipa, die gerne mit gewohnten Kombinationen bricht. Das Ergebnis ist ein Outfit, das gleichermaßen raffiniert und betont modern ist und perfekt in den Zeitgeist passt.

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Sorgfältig ausgewählte Luxusaccessoires

Der Look wäre ohne eine Auswahl an exklusiven Accessoires nicht komplett. Dua Lipa rundete ihr Outfit mit einer großen, cremefarbenen Chanel-Einkaufstasche, einer übergroßen schwarzen Sonnenbrille und mehreren Ringen von Bvlgari ab. Ein Gürtel im Western-Stil von Chrome Hearts betonte ihre Shorts in der Taille und verlieh dem Ensemble einen rockigen Touch. Diese sorgfältig zusammengestellte Kollektion an Designerstücken beweist einmal mehr Dua Lipas stilistische Meisterschaft und ihr Talent, Luxusmarken mühelos zu kombinieren.

Minimalistisches Haar und Make-up

In Sachen Beauty setzte Dua Lipa auf Schlichtheit und ließ ihr Outfit für sich sprechen. Sie trug ihr Haar offen mit einem sauberen, makellosen Mittelscheitel. Ihr Make-up war bewusst minimalistisch und setzte auf Natürlichkeit statt auf dramatischen Effekt. Mit diesem Post untermauert Dua Lipa ihren Status als absolute Stilikone ihrer Generation.

Mit ihrem roten Spitzentop, den Jeansshorts und den passenden Accessoires hat Dua Lipa einen perfekt gestylten Look kreiert. Sie beweist einmal mehr, dass sie gekonnt mit Modecodes spielt, um eindrucksvolle Bilder zu kreieren und dabei stets ihrem eigenen Stil treu zu bleiben.