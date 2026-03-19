In einem Kleid, das eine optische Täuschung erzeugt, überrascht diese Sängerin mit einem gewagten Look

In einem Patchworkkleid mit „optischen Täuschungen“ überraschte die britische Singer-Songwriterin, Schauspielerin und Model Suki Waterhouse bei der Premiere von „The Drama“ in Los Angeles mit einem „gewagten“ Haute-Couture-Look.

Eine Kreation von Harris Reed, die vielfältige Interpretationen zulässt.

Am 17. März 2026 erschien Suki Waterhouse in einem skulpturalen Abendkleid auf dem roten Teppich. Das ärmellose Patchwork-Kleid vereinte leuchtende Farben und kontrastierende Muster: Das strukturierte Korsett wirkte wie mehrere übereinanderliegende Kleider. Blaue Federn zierten das Oberteil, während die Silhouette ihre Figur perfekt umspielte und einen faszinierenden visuellen Effekt erzeugte.

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Minimalistische Accessoires und ein sorgfältig ausgewähltes Make-up

Suki ließ das Kleid für sich sprechen und trug dazu nur wenige, dezente Ringe. Ihr Haar, locker hochgesteckt mit ihrem charakteristischen Pony und fließenden Strähnen, umrahmte ein Make-up, das ihre Gesichtszüge betonte. Dieser minimalistische Ansatz verstärkte die theatralische Wirkung des Outfits und machte jede Bewegung zu einem lebendigen Tableau.

Robert Pattinson vervollständigt das exzentrische Duo.

Ihr Partner, der britische Schauspieler, Model und Musiker Robert Pattinson, Star des Films „The Drama“ an der Seite der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Zendaya, trug einen pinkfarbenen Anzug, ein grünes Hemd, eine gelb gestreifte Krawatte und Schuhe in Schlangenlederoptik. Das Duo, das mit offensichtlicher Chemie ein modisches Drama verband, zog die Fotografen in seinen Bann und verkörperte ein perfekt harmonierendes Künstlerpaar.

Suki Waterhouses Kleid, eine optische Täuschung, revolutionierte den roten Teppich und machte ihn zu einem visuellen Erlebnis. Die Sängerin bewies damit ihr Talent, ihre Gäste zu überraschen. Es war ein modischer Moment, der Kühnheit, Eleganz und die unvergessliche Verbundenheit des Paares vereinte.