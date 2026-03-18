Mit 44 Jahren sieht Jessica Alba in einem schimmernden schwarzen Kleid umwerfend aus.

Anaëlle G.
@jessicaalba / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Model und Unternehmerin Jessica Alba präsentierte kürzlich ihre umwerfende Figur auf der Vanity Fair Oscar Party in einem schimmernden schwarzen Kleid, das das kleine Schwarze in einer Haute-Couture-Version neu interpretierte.

Ein figurbetontes schwarzes Kleid

Zur After-Oscar-Party erschien Jessica Alba im Los Angeles County Museum of Art in einem maßgeschneiderten Kleid, das vollständig mit schwarzen Pailletten bestickt war. Das Kleid mit seinem geraden, trägerlosen Oberteil betonte die Brustpartie und ging in einen schmal geschnittenen Rock über, der am Saum mit 3D-Federn verziert war und so bei jedem Schritt für Bewegung sorgte. Der tiefe Ausschnitt streckte die Silhouette und schuf eine perfekte Balance zwischen Eleganz und Modernität.

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Schwarze Accessoires und ein paar Lichtakzente

Jessica Alba entschied sich für einen komplett schwarzen Look und kombinierte ihr Kleid mit spitzen Pumps und einer Satinclutch. Als Kontrast zum dunklen Hintergrund setzte sie mit Diamantringen und baumelnden Ohrringen, die im Blitzlichtgewitter der Kameras funkelten, genau die richtige Portion Glanz. Diese minimalistische Wahl der Accessoires ließ das Kleid für sich sprechen und unterstrich gleichzeitig ihre schlanke Silhouette.

Eine natürliche Schönheitsbehandlung

In Sachen Schönheit setzte der „Fantastic Four“-Star auf eine voluminöse Föhnfrisur mit sanften Locken und Mittelscheitel, gestylt von Hairstylistin Brittney Ryan. Ihr sonnengeküsstes Make-up unterstrich ihren Teint: schimmernder Lidschatten, rosige Wangen und glänzende Lippen sorgten für ein strahlendes Finish.

Das aufeinander abgestimmte Erscheinungsbild eines Paares

Obwohl das Paar auf dem roten Teppich getrennt posierte, trug auch ihr Partner, der amerikanische Schauspieler kolumbianisch-mexikanischer Abstammung Danny Ramirez, Schwarz: ein leicht aufgeknöpftes Hemd, ein passendes Sakko und eine elegante Anzughose. Gemeinsam bildeten sie ein schickes und perfekt aufeinander abgestimmtes Duo – zurückhaltend und zugleich sehr elegant für diesen wichtigen Abend der Preisverleihungssaison.

Mit ihrem schimmernden schwarzen Kleid, den zarten Federn und ihrem strahlenden Make-up bewies Jessica Alba, dass sie mit 44 Jahren die Kunst, ihre Figur auf dem roten Teppich perfekt in Szene zu setzen, mehr denn je beherrscht. Ein neu interpretiertes schwarzes Kleid – elegant, festlich und unglaublich schmeichelhaft.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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