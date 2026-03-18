Am Strand schlüpft dieser ehemalige Sportler für das Serien-Reboot in den Look von „Baywatch“.

Am Strand macht die ehemalige amerikanische Kunstturnerin Livvy Dunne mit einem von der Serie inspirierten Look Lust auf ein Reboot von "Baywatch" und posiert strahlend in einem rot-weißen Outfit.

Erster Blick auf das „Baywatch“-Reboot

Am 16. März 2026 teilte Livvy Dunne, ehemalige Turnerin der LSU und Influencerin, das erste Bild ihrer Rolle im „Baywatch“-Reboot auf Instagram. Sie liegt im Sand, hält das Drehbuch vom Dreh in der Hand, trägt eine rote Strumpfhose und ein weißes Tanktop und strahlt über das ganze Gesicht. Die Bildunterschrift „Ich bin keine Rettungsschwimmerin, aber ich spiele eine im Fernsehen“ bestätigt ihre Rolle als Grace, eine enthusiastische neue Rekrutin, wie Deadline berichtet.

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Eine junge und vielfältige Besetzung

Livvy Dunne ist dabei:

Der kanadische Schauspieler Stephen Amell (Hobie Buchannon)

Amerikanisches Model Brook Nader

Der amerikanische Schauspieler Noah Beck,

Die kanadische Schauspielerin, Model und Produzentin Shay Mitchell

Die amerikanische Schauspielerin, Model und Sängerin Jessica Belkin

Die amerikanische Schauspielerin Hassie Harrison

Der amerikanische Schauspieler Thaddeus LaGrone

David Chokachi kehrt in seiner Rolle als Cody Madison aus der Originalserie (1989–1999) zurück. Die Neuauflage, die 2026–2027 auf Fox ausgestrahlt werden soll, verspricht einer neuen Generation „adrenalingeladene Rettungsaktionen, komplizierte Beziehungen und heldenhafte Strandabenteuer“.

Eine Hommage an das "Baywatch"-Erbe

Die Originalserie mit dem amerikanischen Schauspieler und Sänger David Hasselhoff und der kanadisch-amerikanischen Schauspielerin und dem Model Pamela Anderson gilt nach wie vor als Kultklassiker. Obwohl noch keine Gastauftritte bestätigt wurden, verkörpert Livvy Dunne perfekt die jugendliche Energie, die diese Neuauflage verspricht. Sie modernisiert das Konzept, ohne dabei die Strand- und Action-DNA zu vernachlässigen.

Kurz gesagt, Livvy Dunne startet selbstbewusst das „Baywatch“-Reboot und nutzt ihre Vergangenheit als Turnerin als Sprungbrett nach Hollywood. Unter der kalifornischen Sonne wird bereits ein neues Kapitel geschrieben.