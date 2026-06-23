„Das ist kein Outfit fürs Boot“: Kim Kardashian überrascht mit einem Lederlook

Die amerikanische Medienpersönlichkeit und Geschäftsfrau Kim Kardashian zeigte sich kürzlich an Bord einer Yacht in einem von Kopf bis Fuß schwarzen Leder-Look von Gucci – eine Modeentscheidung, die in den sozialen Medien sofort für Furore sorgte.

Ein komplett schwarzer Lederlook von Gucci

Kim Kardashian präsentierte sich auf ihrem Instagram-Account in einem komplett schwarzen Leder-Ensemble von Gucci. Das italienische Modehaus, für das sie seit mehreren Saisons zu den bekanntesten Markenbotschafterinnen zählt, stellte ihr sowohl eine Jacke mit Frontreißverschluss als auch die passende Hose zur Verfügung. Das auffälligste Element des Outfits ist die Jacke, deren Reißverschluss nicht vollständig geschlossen ist. Kim Kardashian ließ ihn teilweise offen, wodurch ein tiefer Ausschnitt entstand. Dieser komplett schwarze Look hat sich zu einem ihrer Markenzeichen entwickelt.

Zubehör vervollständigt das Set

Um ihren Look abzurunden, wählte Kim Kardashian sorgfältig ausgewählte Accessoires. Eine übergroße Sonnenbrille schützte ihre Augen und unterstrich gleichzeitig die geheimnisvolle Ausstrahlung des Outfits. Eine Schultertasche rundete das Ensemble ab und bekräftigte die monochrome Farbpalette. Durch die Kombination schwarzer Elemente entsteht ein stimmiges Gesamtbild, bei dem jedes Teil perfekt mit dem anderen harmoniert.

Eine Yacht als sommerliche Kulisse

Kim Kardashian wurde an Bord einer Luxusyacht gesichtet, wo sie einen Abend mit Gästen genoss. Mehrere Fotos zeigen Kim in ein angeregtes Gespräch vertieft und in entspannter Atmosphäre in exklusivem Rahmen. Der Kontrast zwischen der erwarteten Lässigkeit eines Abends auf See und dem eleganten Lederoutfit wirkte befremdlich und löste online Reaktionen aus. Einige kommentierten: „Dieser Look passt eigentlich nicht zu einem Tag auf dem Wasser.“

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Ein Beitrag, der eine Flut von Kommentaren auslöste.

Unter den Fotos überschütteten Fans sie mit Lob. „Genau die Kim, die wir gebraucht haben“, schrieb eine – ein Kommentar, dem viele Modeexperten zustimmten. Andere lobten den eleganten Schnitt: „Das Outfit steht dir fantastisch!“, „So schön!“ , schrieben mehrere Follower. Zahlreiche Emojis, darunter schwarze Herzen und Flammen, begleiteten die Kommentare und spiegelten die große Bewunderung für ihren Auftritt wider.

In ihrem komplett schwarzen Gucci-Lederoutfit, der teilweise geöffneten Jacke und den passenden Accessoires legte Kim Kardashian einen perfekt inszenierten Auftritt hin. Sie bewies einmal mehr ihr Talent, eine schlichte Yachtparty in ein unvergessliches Fashion-Highlight zu verwandeln und dabei gekonnt mit den üblichen Sommer-Looks zu spielen.