Nach einer „verwirrenden“ Erfahrung erklärt sie, warum sie keine Lust mehr auf Dates hat.

Liebe das Leben
Léa Michel
@alixearle / Instagram

Die Content-Creatorin Alix Earle (@alixearle) wandte sich kürzlich nach einem ersten Date, das sie als „verwirrend“ beschrieb, an ihre Follower. In einem auf TikTok veröffentlichten Video teilte sie ihre Gefühle mit, nachdem sie sich einige Monate nach der Trennung von ihrem Ex-Partner dazu entschlossen hatte, wieder auf Partnersuche zu gehen.

Ein erstes Date, das sie ratlos zurückließ.

In ihrem Video erklärt Alix Earle (@alixearle), dass sie nicht wirklich wusste, was sie erwarten sollte, als sie dem Date zustimmte. Der Mann hatte sie per Privatnachricht kontaktiert und dabei das Thema Hautpflege angesprochen – ein Thema, das sie besonders interessierte, da sie kürzlich ihre eigene Hautpflegemarke auf den Markt gebracht hatte.

Bevor Alix Earle die Einzelheiten der Begegnung schilderte, stellte sie klar, dass sie die betreffende Person, die sie als „freundlich“ und „angenehm“ beschrieb, nicht kritisieren wollte. Die Erfahrung verlief jedoch nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte.

Eine unerwartete Wendung der Ereignisse

Laut Alix Earle (@alixearle) begann das Date am Nachmittag mit einem Strandspaziergang in Malibu und einem Abendessen. Sie fühlte sich jedoch schnell unwohl aufgrund der mangelnden Organisation.

Alix Earle (@alixearle) erklärte, sie sei von der Dauer ihres ersten Dates überrascht gewesen, das ihr länger vorkam als erwartet. Die beiden machten einen Zwischenstopp in einem Café, bevor sie ihre Fahrt entlang der kalifornischen Küste fortsetzten. Sie sagte, sie habe die Richtung, die sie einschlugen, hinterfragt und fügte hinzu, dass ihr der fehlende Plan unangenehm gewesen sei. Alix Earle erwähnte außerdem ein Gespräch, das sich unnatürlich angefühlt habe, und einige Fragen, die sie überrascht hätten.

Sie nimmt sich Zeit, um über ihr Liebesleben nachzudenken.

Nach dieser Erfahrung erklärt die Content-Creatorin, dass sie das Bedürfnis verspürte, eine Auszeit vom Dating zu nehmen. Alix Earle (@alixearle) sagt nun, dass sie lieber klarere Pläne hat, bevor sie einem Date zustimmt, und betont, wie wichtig es ist, sich dabei selbstsicher und wohl zu fühlen.

Diese Aussage ist Teil ihres Bekenntnisses zu Transparenz gegenüber ihrer Community, mit der sie regelmäßig Einblicke in ihr Privat- und Berufsleben teilt. Alix Earle hatte ihren TikTok-Followern bereits erklärt, dass sie nach ihrer Trennung einige Monate zuvor Bedenken hatte, wieder ins Dating-Leben einzusteigen.

Eine Erfahrung, die online ausführlich diskutiert wurde.

Alix Earles (@alixearle) Video löste zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien aus, wo Nutzer ihre Gedanken zu dem Erlebnis teilten. Einige erwähnten ähnliche Situationen, während andere die Wichtigkeit klarer Kommunikation bei einem ersten Date betonten.

Mit ihrer Geschichte verdeutlicht Alix Earle (@alixearle) die Erwartungen und Fragen, die mit romantischen Begegnungen einhergehen können. Ihr Bericht zeigt, wie wichtig es ist, sich wohl und selbstsicher zu fühlen, und erinnert uns gleichzeitig daran, dass jede Erfahrung zu einem besseren Verständnis der eigenen Erwartungen beitragen kann.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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