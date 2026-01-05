Jenseits der Kaufkraft: Welche Freiheiten fordern die Demonstranten im Iran?

Die Proteste, die den Iran seit Ende 2025 erschüttern, beschränken sich längst nicht mehr auf die Kaufkraft: Sie stellen das Regime umfassend infrage und vereinen Wirtschaftskrise, Forderungen nach politischen Freiheiten und eine wachsende Ablehnung der Islamischen Republik. Was als Mobilisierung gegen die hohen Lebenshaltungskosten begann, entwickelte sich rasch zu einer Bewegung, die Grundrechte und einen Systemwandel fordert und in der offen regierungsfeindliche Parolen Anklang finden.

Von den hohen Lebenshaltungskosten bis hin zu politischen Protesten

Anfänglich fanden viele der Kundgebungen auf Basaren und in Einkaufsstraßen statt, angeheizt durch die Inflation, die Abwertung des Rial (der iranischen Währung) und die Schwierigkeiten, den Grundbedarf zu decken. Zu den Ladenschließungen und Streiks schlossen sich Studenten, Arbeiter und Bewohner mittelgroßer Städte und Vorstädte an, wodurch sich die Proteste weit über Teheran hinaus ausbreiteten. In mehreren Städten veränderten sich die Parolen rasant: Neben der Kritik an der Wirtschaftskrise begannen die Protestierenden, den Obersten Führer und die Islamische Republik selbst ins Visier zu nehmen – ein Zeichen dafür, dass das politische Vertrauen stark erschüttert ist.

Die von den Protestierenden geforderten Freiheiten

Die Forderungen gehen mittlerweile weit über Lohn- und Preisfragen hinaus: Die Protestierenden fordern Meinungsfreiheit, das Recht auf friedliche Demonstrationen, ein Ende systematischer Repression und Zensur sowie eine unabhängige Justiz. Zahlreiche Videos und Zeugenaussagen enthalten Aufrufe, die „Islamische Republik zu beenden“ und ein System zu errichten, in dem die Bürger ihre Führungskräfte selbst wählen können. Die Proteste richten sich auch gegen Diskriminierung und Ungleichheit: Mehrere marginalisierte Regionen sowie ethnische Minderheiten prangern den Mangel an gleichen Rechten und die gezielte Repression an, der sie nach eigenen Angaben ausgesetzt sind.

Repression, Überwachung und ein Bruch mit der Gesellschaft

Als Reaktion auf diese Bewegung verstärkten die Behörden die Präsenz der Sicherheitskräfte, setzten Tränengas und in einigen Fällen scharfe Munition ein und nahmen Hunderte von Menschen fest, wie Menschenrechtsorganisationen berichten. Die Justizbehörden bekräftigten, dass jede Teilnahme an „illegalen Versammlungen“ und jeder Aufruf zu Demonstrationen „streng bestraft“ werde, was die Priorität der Sicherheit gegenüber den Bürgerrechten verdeutlicht. Gleichzeitig zeigen Einschränkungen des Internetzugangs und die verstärkte Überwachung sozialer Medien, dass die Informationskontrolle ein zentrales Anliegen des Regimes ist. Trotzdem kursieren weiterhin Bilder von Märschen, regierungsfeindlichen Parolen und Beerdigungen, die zu Kundgebungen umfunktioniert wurden – ein Zeichen für die tiefe Kluft zwischen Führung und Bevölkerung.

Eine vielschichtige Bewegung, irgendwo zwischen Republik und Monarchie

Die Proteste sind nicht einheitlich: Einige Demonstranten fordern eine säkulare oder pluralistische demokratische Republik, während andere sogar die Wiedereinführung der Monarchie verlangen, insbesondere im Zusammenhang mit Reza Pahlavi, dem Sohn des letzten Schahs. In mehreren Städten wurden Parolen für seine Rückkehr gerufen, neben solchen, die dem Obersten Führer und der gesamten herrschenden Elite feindlich gesinnt sind. Diese Debatte über die politische Zukunft zeigt, dass die Bewegung nicht einfach nur die gegenwärtige Situation ablehnt, sondern auch einen ideologischen Kampf über die Art des Regimes auslöst, das die Islamische Republik ablösen könnte.

Manouchehr Bakhtiari, ein Gesicht des Protests

In diesem Kontext sind, wie RFI erläutert, Persönlichkeiten vergangener Protestbewegungen zu Symbolfiguren geworden, darunter Manouchehr Bakhtiari, Vater von Pouya Bakhtiari, einem jungen Ingenieur, der während der Proteste 2019 verschwand. Der verurteilte Bakhtiari prangert die Repression und den Druck auf seine Familie an und ruft zur iranischen Einheit auf, um einen Regimewechsel zu erreichen. Er spricht sich sogar öffentlich für die Wiedereinführung der Monarchie aus. Seine Geschichte verdeutlicht den menschlichen Preis politischen Engagements im Iran und verkörpert für manche die Kontinuität zwischen vergangenen Aufständen und den aktuellen Mobilisierungen für Gerechtigkeit, Würde und Freiheit.

Medien und Expertenanalysen stimmen in einem Punkt überein: Die Wirtschaftskrise war zwar der Auslöser, doch der Kern des Problems liegt nun in einer Legitimationskrise des Regimes. Angesichts der Todesfälle bei den Demonstrationen, der Massenverhaftungen und der wachsenden Kluft zwischen den Erwartungen der Bevölkerung und den Reaktionen der Regierung unterstreicht die Bewegung die Forderung nach einem tiefgreifenden politischen Wandel, der weit über bloße Fragen der Kaufkraft hinausgeht.