Warum geht laut einer Studie fast jeder zweite junge Mensch nicht mehr ans Telefon?

Gesellschaft
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Sharath G. / Pexels

Ihr Telefon klingelt … und Sie zögern, abzunehmen? Damit sind Sie nicht allein. Eine Studie zeigt, dass ein beträchtlicher Anteil junger Erwachsener Anrufe lieber vermeidet. Hinter diesem Reflex steckt kein Desinteresse an anderen, sondern ein tiefgreifender Wandel in unserer Kommunikation.

Der Anruf, eine Quelle des Drucks für einige

Einer Umfrage unter 18- bis 34-Jährigen zufolge telefoniert fast die Hälfte der jungen Leute nicht gern. Viele ignorieren sogar eingehende Anrufe, insbesondere von unbekannten Nummern.

Einer der Hauptgründe ist die Spontaneität, die ein Telefonanruf erfordert. Anders als bei einer SMS muss man sofort antworten, ohne Zeit zu haben, über das Gesagte nachzudenken oder sich vorzubereiten. Diese Unmittelbarkeit kann Druck oder sogar Unbehagen auslösen.

Die Psychologin Elena Touroni erklärt, dass manche Menschen Telefonanrufe unbewusst mit wichtigen, sogar negativen Nachrichten verbinden. Daher kann schon das bloße Klingeln des Telefons Anspannung auslösen. Dies ist kein Mangel an Geselligkeit, sondern vielmehr eine emotionale Reaktion auf das Unerwartete.

Die Möglichkeit, Nachrichten in Ihrem eigenen Tempo zu erhalten

Angesichts dieses Drucks greifen viele junge Menschen auf flexiblere Kommunikationsformen zurück. Textnachrichten, Instant-Messaging-Apps und Sprachnachrichten sind dabei die beliebtesten Optionen. Warum? Weil man so in seinem eigenen Tempo antworten kann. Man kann sich Zeit nehmen, die Antwort zu formulieren, die Nachricht noch einmal durchlesen oder sogar warten, bis man sich bereit fühlt.

Sprachnachrichten erfreuen sich besonders großer Beliebtheit. Sie bieten einen attraktiven Kompromiss: Man kann seine Stimme und Gefühle ausdrücken, ohne an eine Live-Interaktion gebunden zu sein. So behält man ein gewisses Maß an Kontrolle über den Austausch, was beruhigend wirken kann. Diese Kommunikationsform passt perfekt in einen Alltag voller Anforderungen, in dem jeder versucht, seine Energie optimal einzuteilen.

Ein Generationswechsel in den Gewohnheiten

Dieses Phänomen lässt sich auch durch einen Generationswechsel erklären. Die heutigen jungen Erwachsenen sind mit SMS, Messenger-Apps und sozialen Medien aufgewachsen. Ihr Kommunikationsstil wurde von diesen Werkzeugen geprägt. Im Gegensatz zu Telefonaten ermöglichen SMS den Nutzern, selbst zu entscheiden, wann sie antworten. Diese Flexibilität wird oft als besser geeignet für einen hektischen, von Multitasking geprägten Lebensstil angesehen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Zunahme unerwünschter Anrufe. Werbeanrufe, Spam, Betrugsversuche – all das hat das Misstrauen gegenüber unbekannten Nummern verstärkt. Anrufe zu filtern wird daher zu einer Möglichkeit, sich zu schützen. Nicht ans Telefon zu gehen bedeutet also nicht, den Kontakt abzubrechen, sondern vielmehr, selbst zu entscheiden, wie man kommunizieren möchte.

Eine neue Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben

Technologische Fortschritte haben die alltägliche Kommunikation grundlegend verändert. Kommunikation bedeutet heute nicht mehr zwangsläufig ein persönliches Gespräch. Messenger-Apps ermöglichen einen schnellen Austausch und berücksichtigen dabei das individuelle Tempo aller Beteiligten. Man kann an der Unterhaltung teilnehmen, ohne sofort erreichbar zu sein – das definiert die Regeln der Kommunikation neu.

Das heißt nicht, dass Telefonate verschwunden sind. In bestimmten Situationen – Notfällen, wichtigen Gesprächen oder wenn schnell etwas geklärt werden muss – bleiben sie das bevorzugte Kommunikationsmittel. Sie sind aber nicht mehr die Norm. Die Studie zeigt vor allem eine Anpassung an moderne Technologien und individuelle Bedürfnisse. Im Streben nach Bequemlichkeit, Zeitmanagement und dem Wunsch nach Kontrolle über ihre Interaktionen erfinden junge Menschen die Art und Weise, wie sie in Kontakt bleiben, neu.

Letztendlich ist die Entscheidung, einen Anruf anzunehmen oder nicht, keine Frage der Höflichkeit oder des Interesses. Es geht vielmehr um persönliche Vorlieben, Ausgewogenheit und das eigene Wohlbefinden im Kommunikationsstil.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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