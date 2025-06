C’est l’un des nids à bactéries les plus ignorés dans votre maison

Il est petit, inoffensif en apparence, et souvent posé juste à côté de votre évier. Pourtant, cet objet abrite des millions – voire des milliards – de micro-organismes. Dans le classement peu reluisant des objets les plus contaminés de la maison, l’éponge de cuisine décroche haut la main la première place.

Un objet banal, un environnement idéal pour les bactéries

L’éponge de cuisine est sans doute l’un des alliés les plus fidèles de votre quotidien : vaisselle, plans de travail, petits débordements… elle est partout. C’est précisément ce qui la rend redoutable. Sa structure poreuse, sa constante humidité, son contact régulier avec les résidus alimentaires en font un véritable paradis pour les bactéries.

Une étude menée par l’université de Furtwangen en Allemagne, publiée dans Scientific Reports, révèle que certaines éponges peuvent contenir jusqu’à 54 milliards de bactéries par centimètre cube. Oui, vous avez bien lu : c’est plus que dans vos toilettes ou même vos poubelles. Parmi ces micro-organismes, on trouve des bactéries potentiellement dangereuses comme Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus ou encore Campylobacter, responsables de troubles digestifs et parfois d’infections plus graves.

Pourquoi tant de négligence ?

La réponse est simple : l’éponge paraît propre. Parfois, elle sent même bon le citron ou une autre odeur fraîche, ce qui donne l’illusion qu’elle est sûre. Utilisée quotidiennement, elle semble familière et sous contrôle. Pourtant, même une éponge sans odeur peut cacher une flore bactérienne dense et dynamique.

Et contrairement aux idées reçues, passer l’éponge au micro-ondes ou la rincer à l’eau bouillante ne suffit pas. Ces méthodes éliminent certaines bactéries, mais les plus coriaces survivent. Ces survivantes se multiplient rapidement, colonisant les espaces libérés par les autres. C’est un peu comme un jeu de chaises musicales pour bactéries, avec une équipe gagnante qui s’installe durablement.

D’autres champions de la contamination domestique

L’éponge n’est pas la seule coupable. Voici quelques autres endroits de la maison où les bactéries s’amassent sans que vous y pensiez forcément :

Le pommeau de douche : toujours humide, rarement nettoyé en profondeur, il peut héberger des biofilms bactériens, y compris des mycobactéries, peu recommandables.

Les taies d’oreiller : accumulant sueur, cellules mortes, sébum et résidus de maquillage, elles sont un véritable buffet pour bactéries, même en une seule semaine.

Les poignées de porte, interrupteurs et télécommandes : touchés par toutes les mains du foyer, ils sont rarement désinfectés et sont de véritables relais bactériens.

Les téléphones portables : croyez-le ou non, ils peuvent contenir en moyenne 10 fois plus de bactéries qu’une lunette de toilettes.

Quels risques pour la santé ?

Si vous jouissez d’une bonne santé, ces bactéries ne sont généralement pas dangereuses à court terme. Cependant, pour les enfants en bas âge, les personnes immunodéprimées, les seniors ou les malades, elles peuvent entraîner des infections digestives, cutanées ou respiratoires.

Il ne s’agit pas d’alimenter une peur excessive, mais plutôt d’adopter une vigilance saine. L’hygiène domestique repose avant tout sur la régularité et la connaissance des points sensibles.

Comment réduire la prolifération bactérienne chez soi ?

Quelques gestes simples, validés par des experts en microbiologie et hygiène, peuvent changer la donne :

Changer d’éponge au moins une fois par semaine, et la faire sécher à l’air libre après chaque utilisation.

Utiliser plusieurs éponges : une pour la vaisselle, une autre pour les surfaces, et surtout, jamais d’éponge pour nettoyer un liquide issu de viande crue.

Privilégier les lavettes microfibres, lavables en machine à 60 °C et qui sèchent rapidement.

Désinfecter régulièrement le pommeau de douche avec du vinaigre blanc ou de l’eau chaude, et passer un chiffon désinfectant sur interrupteurs et poignées.

Changer les taies d’oreiller chaque semaine et laver les oreillers tous les deux à trois mois.

Nettoyer son téléphone portable avec un chiffon microfibre imbibé d’alcool isopropylique dilué à 70 %.

L’éponge ne vous veut pas de mal, mais comme beaucoup d’objets du quotidien, elle mérite un peu plus d’attention. En matière d’hygiène domestique, ce sont souvent les éléments les plus anodins qui posent les problèmes invisibles. Avoir une maison saine ne demande pas de devenir maniaque, mais simplement de savoir où poser le regard et de prendre quelques habitudes simples. Votre cuisine vous dira merci.