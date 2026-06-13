Décoration salon tendance : 10 idées

La décoration de salon évolue chaque année, et 2026 ne fait pas exception. Cette année marque un tournant : les tendances salon tendance oscillent entre audace créative et recherche apaisante de sérénité, offrant une palette d’inspirations plus riche que jamais.

Que l’on dispose d’un large appartement haussmannien ou d’un studio compact, il existe une solution adaptée à chaque espace et à chaque personnalité.

Nous avons sélectionné 10 idées concrètes pour changer votre intérieur, des styles intemporels aux propositions les plus audacieuses, en gardant toujours à l’esprit que la décoration doit avant tout refléter qui vous êtes.

Les grandes tendances qui définissent un salon tendance en 2026

Entre créativité artistique et épure apaisante

Deux grandes orientations structurent la décoration intérieure cette année. D’un côté, le salon aux allures de galerie d’art : expressif, audacieux, peuplé de pièces uniques et de tableaux abstraits qui affirment une personnalité assumée.

De l’autre, un intérieur épuré, cosy et apaisant, où chaque élément a été choisi avec soin pour favoriser la sérénité au quotidien.

Ces deux directions ne s’excluent pas — certains intérieurs réussissent à marier la créativité arty et la sobriété minimaliste avec une harmonie surprenante.

Le canapé reste l’élément central qui donne le ton à l’ensemble de la pièce. Son choix est stratégique : des tons clairs comme le blanc ou le beige installent une atmosphère calme et lumineuse, tandis que des teintes intenses comme le bleu, le vert ou l’orange appellent une décoration plus affirmée et dynamique autour de lui.

Les styles phares à retenir

Le contemporain vintage s’impose comme l’un des styles les plus plébiscités du moment. Il associe modernité et références rétro grâce à des matières nobles — bois foncé, métal chromé, céramique — rehaussées d’accents de bleu Klein, de crème ou de brun.

Penser à un fauteuil rétro associé à une table basse chromée et un tapis géométrique — l’équilibre est là, entre base claire pour la sérénité et touches vintage pour le caractère.

Le salon bohème bucolique crée un cocon chaleureux qui rappelle la maison de campagne. Il privilégie l’artisanat local, les matières naturelles et les pièces uniques faites main : céramiques, vanneries, linge en lin ou coton bio, matériaux bruts comme le bois ou la pierre. Le constat ? Une atmosphère durable, poétique et profondément accueillante.

Le rétro glam convoque l’éclat des années 60-70 avec une modernité totalement assumée.

Bordeaux profond, vert forêt, reflets dorés cuivrés : les décoratrices aiment jouer avec les matières veloutées, les formes arrondies et les détails brillants comme les luminaires sculpturaux ou les cloisons effet miroir. Le luxe y est accessible et chaleureux, jamais froid.

Enfin, l’ethnique artisanal marie influences culturelles et sobriété contemporaine avec des tons terreux — beige, ocre, sable — et des objets faits main inspirés de savoir-faire ancestraux, incarnant une vraie recherche d’authenticité.

Les six tendances déco complémentaires de 2026

Cette année, six grandes tendances complémentaires viennent enrichir la palette des possibles. Les couleurs vives — jaune, orange, bleu roi, rose — s’intègrent via les rideaux, le canapé, les murs ou le tapis, souvent en color block ou en touches ponctuelles.

Les motifs géométriques, lignes, chevrons ou carreaux, habillent les meubles et les tapis avec une énergie graphique affirmée.

Le mélange des styles associe moderne et vintage, industriel et conventionnel, pour des intérieurs qui racontent une histoire. Les luminaires suspendus apportent profondeur et dimension à la pièce — une suspension bien choisie peut transformer un salon ordinaire en espace habité.

Le vert revient en force sous toutes ses formes : matériaux comme le bambou, le lin ou le raphia, plantes d’intérieur luxuriantes, teintes vert olive ou vert canard sur les murs.

La tendance Slow Déco mérite une attention particulière. Elle prône l’achat moins mais mieux, en favorisant la seconde main, les matières naturelles et durables, et les créations françaises ou locales.

Une approche éthique et écologique de la décoration qui gagne chaque année davantage de terrain, surtout auprès de ceux qui souhaitent un intérieur cohérent avec leurs valeurs.

10 idées de styles pour décorer votre salon avec caractère

Du salon chic au salon arty

Le salon chic mise sur l’épure totale : murs quasi nus, mobilier raffiné, fauteuils aux teintes pop soigneusement choisis et accessoires dorés. Rien n’est superflu. Chaque objet déco justifie sa présence, et c’est précisément cette rigueur qui crée l’élégance. C’est un style qui demande de l’audace dans la retenue.

Le salon arty floute les frontières entre art et décoration. Des meubles aux formes inhabituelles, des tableaux assumés, des pièces de designers reconnus comme celles inspirées du mouvement Memphis des années 80 : tout contribue à créer une atmosphère unique.

Ces deux styles — chic et arty — partagent une exigence commune : des choix forts, assumés, qui affirment une vraie personnalité.

Du salon design au salon scandinave

Le salon design réduit l’espace au strict minimum : un éclairage simple, un canapé de style, une table basse design, quelques objets déco. Les tons bois et les nuances de blanc dominent.

Le salon métallisé, lui, mise sur le métal chromé pour sa brillance argentée, accompagné d’acier inox, d’aluminium ou de fer pour les tables et les accessoires — une esthétique froide et sophistiquée qui tranche avec le tout-naturel ambiant.

Le salon ethnique respire le réconfort et l’exotisme avec ses coloris chauds et ses fauteuils généreux. Le salon vintage s’inspire des années 1970-1980 avec des canapés, tables basses et accessoires rétro chinés en brocante.

Le salon cosy privilégie les formes arrondies, la laine bouclée et les couleurs neutres — blanc, crème, taupe — pour une ambiance enveloppante.

Le salon naturel valorise la durabilité : bois, pierre, lin, coton, faïence, porcelaine, toile de jute ou chanvre, tous exploités dans le respect de la nature. Le salon coloré intègre des teintes vives comme l’orange, le jaune soleil ou le bleu roi via le color block, le dégradé ou de petites touches stratégiques.

Enfin, le salon scandinave, intemporel, mise sur le bois clair, les textiles chaleureux en laine et coton, et les teintes douces, combinant fonctionnalité et esthétique nordique avec des luminaires à lumière douce et des plantes vertes.

Salon chic : murs épurés, accessoires dorés, fauteuils pop

murs épurés, accessoires dorés, fauteuils pop Salon arty : meubles atypiques, tableaux, pièces de designers

meubles atypiques, tableaux, pièces de designers Salon design : minimalisme strict, bois clair, blanc

minimalisme strict, bois clair, blanc Salon métallisé : chrome, acier inox, aluminium

chrome, acier inox, aluminium Salon ethnique : coloris chauds, fauteuils confortables, exotisme

coloris chauds, fauteuils confortables, exotisme Salon vintage : années 70-80, pièces chinées, rétro assumé

années 70-80, pièces chinées, rétro assumé Salon cosy : formes arrondies, laine bouclée, tons neutres

formes arrondies, laine bouclée, tons neutres Salon naturel : bois, pierre, lin, durabilité

bois, pierre, lin, durabilité Salon coloré : orange, jaune soleil, bleu roi, touches vives

orange, jaune soleil, bleu roi, touches vives Salon scandinave : bois clair, textiles doux, lumière tamisée

Matières, couleurs et objets déco pour un salon orientation réussi

Les matières indispensables du moment

Le rotin tressé fait un retour remarqué, porté par la vague vintage. Matière ayant connu son apogée dans les années 1970, il revient sous forme de fauteuils lounge et d’accessoires avec une modernité assumée.

Le cannage, tissé à partir de fibres végétales, célèbre le savoir-faire artisanal sur les façades de meubles — buffets, enfilades, meubles de rangement — avec une élégance discrète.

Le bambou s’impose comme alternative écologique et durable au parquet en bois, désormais disponible dans des teintes très actuelles. Le jonc de mer, matériau résistant et excellent isolant phonique et thermique, séduit par son toucher rugueux et son côté authentique.

La laine bouclée, parfaite pour une ambiance cocooning, s’associe parfaitement au rotin et au bois.

Le velours — velours côtelé en tête — reste très en vogue pour les coussins, tapis, plaids et canapés. Le lin s’impose pour les rideaux et les coussins dans une déco bohème, apportant légèreté et naturel.

Le grès et le travertin complètent le tableau : vases et objets en grès apportent une couleur naturelle brune discrète, tandis que le travertin — plus léger et économique que le marbre — est particulièrement apprécié pour son aspect sculptural sur les tables d’appoint.

Les palettes de couleurs tendance

Les couleurs neutres et apaisantes dominent en 2026. Le blanc, intemporel, agrandit et éclaire n’importe quelle pièce. Le beige crée une atmosphère cocooning et sereine — c’est la couleur naturelle par excellence cette année.

Le grège, ce beige qui tire vers le gris, s’inscrit parfaitement dans les tendances Wabi-sabi et Japandi, ce style hybride qui fusionne l’esprit scandinave et l’esthétique japonaise autour des lignes épurées et des matières naturelles comme le rotin ou la terre cuite.

Pour ceux qui souhaitent de la couleur, les teintes brunes inspirées de la Slow Déco offrent chaleur et profondeur. Le vert olive, le bleu pétrole ou le terracotta peuvent habiller un pan de mur entier pour transformer radicalement l’ambiance d’un salon sans tout repenser.

Une seule touche de bleu canard bien placée suffit parfois à donner du caractère à un intérieur entièrement neutre.

Les objets et éléments déco à adopter

Les tapis à franges ou berbères dans un esprit ethnique apportent douceur et chaleur au sol — immanquables en 2026.

Les enduits décoratifs naturels habillent les murs avec authenticité : la peinture à la chaux, plus résistante qu’une peinture traditionnelle, rencontre un franc succès cette année ; le béton ciré installe une ambiance industrielle ; le stucco, lui, reproduit les effets du marbre de façon très naturelle pour une touche contemporaine et sophistiquée.

Une bibliothèque sur-mesure en bois brut est un investissement durable et personnalisable — forme, composition d’étagères, façades, poignées — qui structure un salon tout en lui donnant une âme.

Les luminaires méritent une attention toute particulière : suspensions sculpturales, lampadaires imposants ou plafonnier design, l’éclairage est un élément décoratif à part entière qui conditionne toute l’ambiance d’une pièce.

Végétaliser son intérieur avec un monstera, un bananier ou un petit olivier d’intérieur, c’est apporter vie et fraîcheur sans effort. L’essentiel, finalement, reste de mixer librement matières, couleurs et styles pour créer un intérieur qui nous ressemble vraiment — et c’est précisément là que réside le plaisir de décorer.