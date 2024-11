Emily in Paris : comment la série réinvente le rêve immobilier parisien

Depuis son lancement, la série Emily in Paris a captivé des millions de téléspectateur.rice.s grâce à ses images glamour de la capitale française. Entre ruelles pavées, cafés pittoresques et appartements de rêve, elle propose une vision idyllique de la vie parisienne. Mais dans quelle mesure cette représentation correspond-elle à la réalité ? Décryptage.

Les clichés immobiliers parisiens revisités

L’appartement d’Emily est le parfait exemple de l’imaginaire parisien : un immeuble haussmannien avec une charmante cour intérieure, une vue imprenable sur les toits de Paris, des moulures au plafond, des fenêtres à la française et du parquet ancien. Tout cela fait rêver.

En réalité, trouver un tel logement au cœur de Paris est un défi. Les appartements dans les arrondissements centraux sont souvent petits, avec des surfaces inférieures à 30 m², et les loyers peuvent facilement dépasser 1 200 euros par mois pour un studio. Les biens avec du cachet sont très prisés et partent rapidement, rendant la concurrence féroce.

Les quartiers et leur représentation dans la série

Emily in Paris met en avant des lieux emblématiques comme la Place de l’Estrapade, dans le 5ᵉ arrondissement, où réside Emily. Situé dans le Quartier Latin, ce quartier est réputé pour son ambiance bohème et intellectuelle. D’autres scènes tournées à Montmartre, avec ses escaliers escarpés et sa vue panoramique sur Paris, renforcent le charme romantique de la capitale.

Cependant, la série embellit ces lieux, souvent montrés sans la foule ou le trafic habituel. En réalité, le prix moyen au mètre carré dans le 5ᵉ arrondissement atteint 12 000 euros, rendant l’accession à la propriété compliquée. À Montmartre, les prix sont légèrement inférieurs, autour de 10 000 euros par mètre carré, mais restent (très) élevés.

Emily travaille pour l’agence française fictive « Savoir », dont les bureaux sont situés sur la très chic Place de Valois, dans le 1ᵉʳ arrondissement. Ce lieu, à deux pas du Louvre et du Palais Royal, est l’incarnation du luxe à la parisienne. C’est également dans ce quartier qu’Emily rencontre son amie Mindy, ajoutant une touche de convivialité à ce cadre prestigieux.

L’effet Emily in Paris sur le marché immobilier

L’engouement pour la série a eu des répercussions inattendues sur le marché immobilier parisien. Certain.e.s fans visitent les lieux de tournage, augmentant la popularité de ces quartiers. Des agents immobiliers signalent une hausse des demandes pour des biens reflétant l’esthétique parisienne mise en avant dans la série.

L’immobilier vu par les expatrié.e.s

Pour les expatrié.e.s, trouver un logement à Paris est un parcours du combattant. Entre garanties exigées, barrière de la langue et méconnaissance du marché, les démarches peuvent être compliquées. Dans la série, Emily trouve son appartement sans grandes difficultés, ce qui est loin de la réalité. Faire appel à des professionnel.le.s spécialisé.e.s ou préparer un dossier solide avec les justificatifs nécessaires peut grandement faciliter la recherche.

Recréer l’ambiance d’Emily chez soi

Même si l’on ne vit pas dans un appartement haussmannien, il est possible d’apporter une touche parisienne à son intérieur. Quelques astuces déco pour recréer l’atmosphère d’Emily :

Carreaux de ciment : parfaits pour une crédence de cuisine ou un sol de salle de bain, ils ajoutent une note vintage élégante.

parfaits pour une crédence de cuisine ou un sol de salle de bain, ils ajoutent une note vintage élégante. Poutres apparentes : si vous en avez, mettez-les en valeur pour un charme authentique.

si vous en avez, mettez-les en valeur pour un charme authentique. Miroirs dorés : ils agrandissent l’espace tout en apportant une touche sophistiquée.

ils agrandissent l’espace tout en apportant une touche sophistiquée. Cours ou balcons végétalisés : ajoutez des plantes grimpantes et du mobilier en fer forgé pour une ambiance romantique.

Emily in Paris a su capturer l’imaginaire collectif en proposant une version idéalisée de la vie parisienne et de son immobilier. Bien que la réalité soit plus complexe, notamment en termes de coût et de disponibilité, Paris continue de faire rêver. Que vous cherchiez un pied-à-terre ou que vous souhaitiez simplement recréer une touche parisienne chez vous, la série offre une source d’inspiration tout en rappelant de garder les pieds sur terre.