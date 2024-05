9 objets déco tendance qui rendent hommage à nos amis les bêtes

Les animaux sont bien plus que des compagnons à poils, à plumes ou à écailles. Ils sont une source inépuisable d’inspiration, notamment dans la décoration d’intérieur. Que vous soyez un.e amoureux.se des chiens, des chats, des éléphants ou même des pieuvres, il existe une myriade d’objets déco tendance qui célèbrent les animaux avec design. Découvrez une sélection shopping où les créations artistiques se fondent avec le monde animal.

LEGO Le chat bicolore (taille réelle)

C’est une nouveauté 2024 LEGO, véritable déclaration d’amour aux félins. Avec une précision étonnante, les briques noires et blanches se transforment en une petite sculpture en taille réelle (32 centimètres). Chaque détail, des yeux curieux disponibles en 2 couleurs à la posture élégante, est fidèlement reproduit. Amateur.rice de LEGO et/ou amoureux.se des chats cet objet déco est pour vous !

Lampe 2 oiseaux sur branche en laiton

Envisagez-vous une ambiance un brin féerique dans votre logement ? Cette lampe chic présente 2 oiseaux perchés sur une branche, éclairant subtilement leur environnement tout en ajoutant une touche de poésie à n’importe quel espace. Avec ses lignes épurées, cette lampe en laiton ajoutent une lueur chaleureuse à votre espace de vie.

Affiche avec cadre en bois éléphant en noir et blanc

Dans l’univers de la décoration, rien n’égale l’élégance intemporelle d’une affiche encadrée mettant en vedette la majesté des éléphants. Avec son cadre en bois noble, cette pièce artistique incarne l’harmonie entre la nature et l’art. Symbole de force et de sagesse, l’éléphant se profile avec une grâce imposante. Cette affiche célèbre la beauté et la grandeur des animaux qui partagent notre monde.

Objet mural en carton Jade Butterfly

Avec ses nuances de vert subtilement travaillées, cet objet de décoration captivant apporte une touche de poésie à tout espace intérieur. Fabriqué à partir de carton recyclé, il incarne également un engagement envers la durabilité. Accroché fièrement sur un mur, ce papillon majestueux rappelle la fragilité de la nature et invite à la contemplation.

Miroir ours en rotin

Avec ses oreilles oursonnes délicatement tissées en rotin, ce miroir évoque une douce poésie forestière, invitant à la rêverie et à l’évasion. Sa forme circulaire rappelle la symétrie apaisante de la nature, tandis que le choix du rotin ajoute une texture chaleureuse et authentique. Idéal dans une chambre d’enfant !

Lampe design souris

Cette lampe, qui rend hommage à l’adorable rongeur, arbore un design épuré et contemporain. Dotée d’une lumière douce et chaleureuse, elle apporte une touche d’originalité à tout intérieur. Elle est ainsi un parfait exemple de la manière dont le monde animal inspire la création d’objets décoratifs.

Fauteuil enfant ours

Ce petit fauteuil est l’incarnation de la douceur et du réconfort dans une chambre d’enfant. Avec ses contours arrondis et sa peluche douillette, il offre un espace accueillant où les plus petit.e.s peuvent se détendre en toute sécurité. Ses grands yeux attendrissants et son allure sympathique en font un compagnon idéal pour les enfants.

Oiseau décoratif en verre

Dans le monde de la décoration, les oiseaux en verre se distinguent comme des pièces maîtresses tant par leur élégance que par leur subtilité. Cette création captive le regard avec sa transparence délicate et ses couleurs chatoyantes. Placés sur une étagère, une table basse ou suspendus dans un coin lumineux, cet oiseau décoratif en verre ajoutent une touche de charme et de poésie à tout intérieur.

Bas de porte velours chien

En quête d’infuser une dose de chaleur à votre intérieur, tout en célébrant votre amour pour les compagnons à quatre pattes ? Ce ravissant bas de porte chien en velours combine à la fois fonctionnalité et esthétique. Une solution pratique pour garder la chaleur à l’intérieur tout en empêchant les courants d’air indésirables.

Des coussins aux tapis, des lampes aux étagères, des vases aux miroirs, il existe une multitude d’objets qui rendent hommage à nos amis les bêtes. La décoration de votre logement est un reflet de votre personnalité, alors pourquoi ne pas laisser parler votre amour pour nos amis à fourrure, à plumes et à écailles ?