Regencycore : et si vous adoptiez le style Bridgerton dans votre intérieur ?

Après avoir influencé les vestiaires en réactualisant le corset, les foulards en soie et les colliers de perles, la série phénomène « La Chronique des Bridgerton » transforme les intérieurs en réplique de belles demeures. Cette création Netflix qui se tient à l’époque de la Régence, dans les nobles quartiers londoniens, vous a certainement donné envie de goûter à la vie de château. Pour embourgeoiser votre décoration et calquer le décor opulent de « Bridgerton », conviez les dorures, les broderies et les services à thé en porcelaine dans vos cocons. Succombez à la tendance « Regencycore », qui déporte le style luxueux et historique de vos écrans aux murs de votre logement. Voici les règles d’or pour vivre comme une Pénélope des temps modernes.

Regencycore : une tendance déco à puiser dans la série Bridgerton

Les séries et les films dictent régulièrement les tendances déco. Ainsi, à la sortie du film « La Petite Sirène », les intérieurs s’inspiraient de l’habitat marin de la belle Arielle et se paraient de coquillages et autres crustacés fantaisie. Il y a peu, dans le sillage du film « Barbie », les foyers se mettaient au total look rose et apprivoisaient la teinte phare de la poupée iconique. Mais cette fois-ci, c’est la série à succès « La Chronique des Bridgerton » qui déteint sur les espaces de vie.

Cette création Netflix, qui narre les épopées mondaines de Lady Whistledown, immerge le public dans l’ambiance british chic du début du 19e siècle. Les personnages de la série évoluent au cœur de lieux somptueux dominés par des couleurs pastels et enrichis avec des meubles finement sculptés, des tissus de belle facture et des lustres monumentaux en cristal. Ce style rococo et poétique, qui se distingue par ses détails luxuriants, se décline sous le terme « Regencycore ». Pour reproduire cette toile de fond de « Milady » et adhérer à la mouvance « Regencycore », faites place à des objets qui semblent provenir d’une autre ère.

Au sol, déposez des tapis persan aux nuances délicates et aux motifs bucoliques pour réchauffer vos pieds dévêtus de leur soulier. Au mur, hissez des tapisseries baroques parsemées de fleurs, accrochez des cadres ornementaux et des miroirs d’époques qui en imposent. En scène principale, disposez des vases imposants, des statues de muses et des pichets en faïence. La tendance « Regencycore » incarne une élégance sobre et néo vintage assumée. Pour vous téléporter trois siècles en arrière et reproduire le tableau de « Bridgerton » à taille réelle, voici des pièces déco à shopper.

Coussin brodé à fleurs

Aperçus sur les canapés en velours de la série « La Chronique des Bridgerton », les coussins brodés s’émancipent de leur image vieillotte. Ce sont de véritables parures sur tissu, des bijoux moelleux. Loin de la housse en moumoute que vous martyrisez à coup de tête, ces coussins s’admirent plus qu’ils ne réconfortent.

Ce modèle, inspiré des jardins anglais, illustre tout l’esprit « Regencycore ». Avec sa teinte poudrée et ses motifs floraux en all in, il fait une ode aux prairies d’été.

Deux tasses à thé en céramique

Élément vital de la « Regencycore », le service à thé est une obligation absolue et doit s’ériger en évidence sur vos commodes. Ce set de tasses émane d’ailleurs d’un partenariat entre la chaîne de mode à petits prix Primark et Netflix. Il a été imaginé pour le lancement imminent de la saison 3 de « La Chronique des Bridgerton ».

Ces tasses, destinées à accueillir vos plus précieux breuvages, se distinguent par leur écusson bleu nuit. Une marque de noblesse incontestable. À utiliser à l’heure du « tea time » ou à ajouter à votre vaisselier.

Miroir mural bois doré

Pour remettre en place votre diadème ou votre chignon surélevé, vous avez besoin d’un miroir et pas n’importe lequel. Ce miroir, qui traduit divinement le style de la haute société britannique, est recouvert d’enluminures boisées. À la fois artistique et gracieux, il crée un point d’attention dans la pièce.

Avec ses dimensions généreuses, il a un impact visuel fort. Dressez au-dessus d’une fausse cheminée ou d’un buffet sophistiqué, il rehausse tout de suite le capital chic de votre intérieur. Il ne vous reste plus qu’à poser cette fameuse question « Miroir, miroir, qui est la plus belle ? ».

Chandelier en métal doré

Dans la série « La Chronique des Bridgerton », des chandeliers en laiton sont disséminés un peu partout pour illuminer les pièces en proie à l’obscurité. Ces luminaires, qui concilient l’utile au plaisir des yeux, sont des emblèmes du genre « Regencycore ». Même si désormais, vous avez juste à appuyer sur un bouton pour déclencher la lumière, le chandelier prend une fonction purement contemplative.

Ce chandelier à trois têtes et aux bras « en virgule » a fière allure sur un meuble actuel ou en centre de table. Pour jouer le jeu jusqu’au bout, vous pouvez aussi vous éclairer à la chandelle en y glissant des bougies aux formes « ondoyantes ».

Tapis persan bleu ciel

Pour habiller le sol et lui donner une âme raffinée, déployez ce tapis persan aux tons veloutés. Ponctué de motifs floraux romantiques et orientalistes, il semble avoir déjà enduré les nombreux pas de danse de bals improvisés. Avec son apparence vieillie, il ajoute du cachet à votre logis.

En plus de cacher un parquet un peu abîmé par le temps ou de masquer un carrelage austère, ce tapis revitalise instantanément votre séjour. Il a un look princier-champêtre, qui fait toute l’essence de la « Regencycore ».

Chaises Louis XVI

Si vous voulez aborder le style « regencycore » plus frontalement et sans modération, vous devez vous procurer des chaises Louis XVI. Ces assises, qui ont vu le jour sous le règne d’un des plus célèbres rois de France, donnent le ton autour de la table.

Caractérisées par leurs dossiers en médaillon, leurs sculptures subtiles et leur tissu amortisseur en lin, elles ont un design bien à elles. C’est certain, avec elles dans votre salle à manger, chaque repas est un festin. Tels des trônes, elles ont un charme cossu qui vous fera rapidement oublier les fauteuils en bois.

Nappe coton toile de Jouy

Ne laissez pas votre table nue. Recouvrez-là d’une nappe en toile de Jouy, un tissu iconique généralement frappé de scènes champêtres ou pastorales. Héritage de l’époque fastueuse de la France, elle est un symbole de l’art de vivre à la française.

Ce modèle, servi dans une teinte rouge légère, crée une atmosphère chaleureuse. Les motifs sont légèrement « effacés » ce qui lui confère une élégance discrète. Il vous reste plus qu’à dresser la table, avec un service à vaisselle assorti.

Coupe antique blanche

Pour mettre à l’honneur vos compositions florales, oubliez le vase « basique » et osez la coupe antique, un récipient bien plus majestueux. Celle-ci falsifie volontiers les stigmates du temps et donne l’illusion d’avoir traversé les siècles, de l’Antiquité à nos jours.

Avec ses motifs en relief et ses anses recourbées, elle porte vos bouquets de la plus merveilleuse des façons. Déposée par terre à la place d’un vase dame Jeanne. Surélevée sur une étagère solide, elle devient la pièce centrale de votre intérieur.

Voir ce produit

Ne vous contentez pas de rêver de la vie de « Bridgerton » depuis votre canapé. Faites de la « Regencycore » votre nouveau parti-pris décoratif !