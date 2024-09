Fridgescaping : cette tendance TikTok transforme votre frigo en œuvre d’art, voici comment l’adopter

Le frigo n’est pas l’appareil le plus sexy de la cuisine. Surtout voué à accueillir vos denrées fraîchement ramenées du supermarché, il est pratique plus qu’esthétique. Pourtant, la tendance du fridgescaping vous invite à le « pimper » et à le décorer de fond en comble. Plus question de jeter vos courses aléatoirement dans ces rayons réfrigérés. L’idée est de mettre en scène vos produits, à grand renfort de cadres vintage, de vase d’époque, de coupelles en verre et de babioles adorables. À l’ouverture de la porte, c’est un véritable spectacle visuel. Le concept du fridgescaping paraît totalement insolite, pourtant il métamorphose votre frigo en merveilleux tableau artistique. Délaissez les emballages disgracieux et redonnez à votre garde-manger ses lettres de noblesse.

Fridgescaping, quand la déco franchit la porte du frigo

Sur la toile, les internautes qui ont la fibre décorative s’attardent sur l’intérieur de leur frigo et portent toute leur attention sur cet appareil, régulièrement négligé. Cet objet, qui trône en maître dans les cuisines, a pour mission de maintenir vos aliments au frais. Il ne semble se destiner à rien d’autre. Lorsque vous revenez du supermarché avec vos produits frais sur les bras, vous les disposez un peu à la va-vite, sans trop y faire de cas. Le cœur de votre frigo pousse plus à l’ennui qu’à l’extase. La tendance fridgescaping suggère d’en faire un espace plus chaleureux et moins froid (du moins à l’œil). Pour lui donner une âme et explorer tout son potentiel, les home-addicts sortent l’artillerie lourde.

Bibelots anciens, paniers en osier, vaisselle rustique, statuette qui semble provenir de la Grèce Antique… ces items ordinairement dédiés aux meubles du salon se retrouvent parfaitement agencés entre les parois feutrées du frigo. Les adeptes du fridgescaping comblent les vides de ces rayons réfrigérés comme ils meublent une étagère apparente : avec goût. De quoi susciter l’effet « whaou » à chaque fois que vous piquez une tête dans le frigo. Le frigo, sobrement orné de magnets récoltés dans un paquet de cordon bleu, de photos de famille ou de to do list, prétend à plus d’élégance. D’ailleurs, avec le fridgescaping, la mise en beauté se passe aussi de l’autre côté.

À la croisée de la tendance regencycore et du perfectionnisme, le fridgescaping permet d’avoir un frigo contemplatif et ordonné. Au lieu de soupirer en tirant la porte, vous avez envie de cuisiner de bons petits plats et de plonger dans cet univers miniature. Il y a quelque temps, les internautes, un peu psychorigides, remplissaient leur frigo avec des bacs de rangement et des organisateurs. Désormais, le camembert côtoie des bougies et les pêches règnent dans une coupelle Louis XIV.

Des thèmes variés de Bridgerton au Hobbit

Pour vous initier au fridgescaping et habiller joliment votre frigo, il vous faut un certain sens du style. Débarrassez vos denrées de leurs emballages qui relèvent du fashion faux pas. Mettez-les totalement à nu et trouvez-leur un contenant digne de ce nom. Des cruches ornementales à la place de la brique de lait, des soucoupes rustiques pour vos légumes et des ramequins en porcelaine à la gloire de vos petits fruits. Multipliez les références envers vos séries favorites. Sur TikTok, les partisanes du fridgescaping plébiscitent surtout des objets à connotation royale en écho à Bridgerton. Elles convertissent volontiers des objets princiers en récipients pratiques.

La boîte à bijoux baroque de mamie se mue alors en beurrier haut de gamme. Le vase rétro chiné en brocante fait un excellent écrin pour les asperges. L’influenceuse Lynzi Judish, quant à elle, manifeste clairement son penchant pour le Hobbit. Son frigo, qui a fait plus de 1,7 million de vues, est un parfait remake de la « forêt enchantée ». Faux champignons et feuilles d’automne parsemés çà et là, plateaux en bois brut, fleurs sauvages et fioles de sorcier animent le cœur de ce coffre. Bref, votre frigo doit ressembler à une vitrine de musée et s’ouvrir sur un monde merveilleux.

Au premier plan du frigo ? Des petits objets et de la vaisselle

Pas question de déporter tous vos objets de déco derrière les portes de votre frigo ou d’occuper tout l’espace avec des babioles. Pour sublimer votre nourriture sans que le rendu soit trop fouilli et laisser suffisamment de place à vos aliments, misez plutôt sur des items à taille réduite. Des miroirs de poche, des petites portes pour simuler la présence d’un petit habitant ou encore des cloches en verre comme dans la Belle et la Bête. Selon les préceptes du fridgescaping, l’idée est aussi d’honorer la belle vaisselle qui loge dans les placards. Des assiettes frappées d’un délicat motif floral, une soucoupe de famille en céramique ou un pichet art nouveau… grâce à ces quelques ajouts, votre frigo a ainsi presque autant de cachet que votre pièce de vie.

Même si la tendance du fridgescaping commence à gagner tous les frigos, une internaute tempère l’idée. Son expérience n’a pas été aussi féérique que prévu. Après avoir arrangé son frigo dans les moindres détails, elle a dû faire un retour en arrière. En effet, certains objets ne se plaisent pas au frais et peuvent impacter directement la qualité de la nourriture.

Avec le fridgescaping, vous pouvez révéler la personnalité de votre frigo et l’embellir au-delà de sa surface visible. Cependant, veillez à choisir des objets propres et sûrs avant de jouer les Valérie Damidot dans votre frigo.