Pendant les vacances, l’objectif du téléphone est sans cesse sollicité devant des paysages majestueux. Mais bien souvent, ces photos capturées à revers de pouce restent prisonnières des pixels. Si à l’époque des argentiques ces souvenirs étaient toujours développés, aujourd’hui les vacanciers n’ont plus vraiment le réflexe de les coucher sur papier glacé. Pourtant, vous n’êtes pas à l’abri d’un vilain bug de téléphone. En quelques minutes, vous pouvez perdre tous ces morceaux de voyage si précieux et voir ces instants « figés » s’évaporer dans les tréfonds des écrans. Eh oui, les photos ne sont pas toujours immortelles. Cependant, pas question de vous reposer entièrement sur votre mémoire, qui vous fait parfois défaut pour vous rappeler ce portrait de famille pris sur le vif au-dessus de la piscine du camping. Voici comment conserver vos photos de vacances et garder une trace indélébile de cette douce parenthèse estivale.

Faire un carnet de voyage original

Pour conserver vos photos de vacances et replonger la tête la première dans votre périple, pourquoi ne pas miser sur l’impression d’un albums photo personnalisé ? Il faut bien l’avouer, les clichés que vous prenez sur le vif pendant vos voyages ont tendance à tomber dans l’oubli de l’autre côté de l’onglet « galerie ». Vous les consultez seulement pour frimer auprès des collèges ou montrer des bribes de souvenirs à vos proches. Parfois, il vous arrive de regarder le diaporama sur-mesure que vous concocte votre téléphone, mais rien de plus. Vous n’allez pas consacrer une après-midi entière à éplucher tous ces souvenirs « numériques ». D’où l’intérêt de les sortir des écrans pour pouvoir les toucher et avoir une trace physique.

Plus question de laisser croupir ces prises de vue (pour lesquelles vous avez parfois risqué votre vie) dans l’univers abyssal de votre smartphone. Sur le retour, quand vous ne savez pas comment tuer le temps dans les transports, sélectionnez les photos les plus représentatives de votre séjour et allez les faire tirer. Faites leur une place dans un joli carnet qui inspire l’évasion, avec une mappemonde en première de couverture. Accrochez-les aux pages en mode « scrapbooking » avec du masking tape bariolé et remplissez les blancs avec des petites anecdotes pour n’oublier aucun détail. Ajoutez des plantes cueillies dans les garrigues, des petits pochons de sable ou des tickets symboliques d’embarcation. Bref, ajoutez des enluminures qui ont du sens et qui font écho à vos vacances.

Les imprimer sur des magnets

Aux oubliettes les magnets récoltés au fond de la boîte de cordon bleu qui sont simplement là pour décorer la porte du frigo. C’est bien sympathique de réviser la carte de France avec ces petits objets aimantés, mais votre garde-manger mérite mieux. Pour conserver vos photos de vacances, greffez-les à des magnets aux formes variables. Ainsi, vous pouvez les apprécier à chaque fois que vous avez un creux.

À leur vue, les flashbacks remontent instantanément et le fameux « tu te souviens » ne tarde pas à leur succéder. En plus de faire résonner de beaux instants en vous, ces magnets personnalisés servent à suspendre vos listes de course et autres pense-bêtes. Plutôt pratique n’est-ce pas ? Contrairement aux albums photos calfeutrés dans l’obscurité d’un placard, ces magnets aux allures de mini cadres sont fièrement exposés et font du bien sur leur passage. De quoi vous créer une toile de souvenirs digne de ce nom.

Faire un montage vidéo avec vos photos

Si vous êtes très à l’aise avec les nouvelles technologies et que l’informatique est quasiment votre langue maternelle, vous pouvez aussi condenser vos souvenirs dans une vidéo récapitulative. Plutôt que de faire défiler vos photos jusqu’à en avoir des crampes aux doigts, pourquoi ne pas vous simplifier la tâche avec un montage que vous pouvez projeter sur grand écran ? L’idée n’est pas de faire un film à la Besson, simplement de mettre vos photos bout à bout avec une musique de fond adéquate et quelques transitions « artistiques ».

Vous avez également la possibilité d’ajouter des annotations personnelles, purement descriptives ou sur le ton de l’humour. Vous pouvez même insérer des morceaux de vidéos pour créer une vraie dynamique. Bref, vous êtes en quelque sorte le chef d’orchestre de ce résumé de vacances « vivant ». Vous le faites à votre sauce et selon votre personnalité. Le but est ensuite de le diffuser sur votre télévision, avec toute la famille autour. Une bonne solution pour conserver vos photos de vacances et y mettre votre « patte ». Cette compilation adroitement arrangée remplace idéalement les téléfilms du dimanche après-midi.

Les sauvegarder sur un cloud

Si par malchance, votre téléphone tombe dans l’eau chlorée de la piscine ou se fracasse en bas d’une falaise, vos seuls souvenirs meurent avec. Vous n’êtes pas immunisé.e.s contre les accidents de voyage. Certes, ce n’est que « matériel », mais ça fait mal au coeur. Alors pour conserver vos photos de vacances et les garder intacts, même si votre téléphone rend l’âme, mettez-les en sécurité sur un cloud.

Vous pouvez par exemple les enregistrer sur Google Photos qui est accessible depuis tous les smartphones et qui a une capacité de stockage plus que correcte. En plus, ça vous évite des tas de manipulations. Vous n’avez pas à transvaser vos photos « à la main », c’est automatique. Ainsi, quand vous vous connectez sur un autre appareil avec vos identifiants, vous retrouvez toutes vos photos bien rangées. Un véritable gain de temps et plus aucune frayeur !

Les mettre sur un disque dur externe

Ça peut paraître assez évident, mais bien souvent la flemme avorte cette mission. Vous vous répétez inlassablement de mettre les photos en lieu sûr sur une clé ou un disque dur, mais finalement, vous procrastinez… Alors oui, ce n’est pas vraiment une partie de plaisir de regarder le petit sablier de téléchargement s’écouler et faire le pied de grue devant l’ordinateur. En revanche, ça limite bien des pertes.

Pour conserver vos photos de vacances et libérer de l’espace sur votre téléphone, préférez un disque dur (surtout si vous avez la folie du clic). N’oubliez pas de les trier et de les classer pour les retrouver plus facilement. Même si vous n’êtes pas un as de l’organisation, créez des dossiers avec des noms bien distinctifs et l’année. Ça vous évitera d’ouvrir toutes les photos depuis vos premières vacances en couche-culotte. N’hésitez pas non plus à renommer vos photos et à les rebaptiser avec des termes plus précis comme « château de sable » ou « excursion en bateau ».

Les photos de vacances sont hermétiques au temps, à condition de savoir les entretenir et les faire vivre. Ne les laissez plus jamais périr au fin fond de votre téléphone, entre des clichés de chat et de Spritz.

