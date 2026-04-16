El corte a media pierna se sitúa entre los hombros y la parte superior del pecho, precisamente entre 20 y 30 centímetros por debajo de la clavícula. Representa el equilibrio perfecto entre libertad y practicidad.

Ni demasiado corto ni demasiado largo, este largo se perfila como el corte más solicitado en las peluquerías para la primavera de 2026.

La experta peluquera Delphine Courteille lo resume a la perfección: "un largo que es un sello distintivo, ni discreto ni radical" .

Versátil, favorecedora, adaptable a todo tipo de cuerpos y estilos de vida, merece una guía completa: cortes de moda, colores sublimes, productos esenciales y consejos para después de los 50.

Los cortes de pelo de media melena más de moda ahora mismo

Tres estilos dominan claramente las tendencias capilares de esta temporada, cada uno con una identidad propia.

El Clavicut, minimalista y elegante.

El corte Clavicut roza delicadamente las clavículas. Su línea recta exige una técnica impecable, pero el resultado aporta densidad al instante . El cabello fino, por fin, gana cuerpo.

Este corte alarga visualmente el cuello, permitiendo a la vez recoger el cabello. Su estilo minimalista se adapta a cualquier estación con una elegancia natural.

El Soft Shag contemporáneo

Descrita por Delphine Courteille como "la gran estrella del momento" , la Soft Shag contemporánea retoma el espíritu de la Shag de los años 70, pero con mucha más ligereza.

Sus sutiles capas crean la ilusión de una textura densa pero ligera. Ideal para cabello fino, normal o ligeramente ondulado , proporciona volumen natural sin necesidad de secado diario.

Sophie Marceau ejemplifica a la perfección este estilo elegante e informal.

El glamuroso corte mariposa

El corte mariposa consiste en capas de mechones cortos alrededor del rostro con longitudes sin cortar.

Las dos fases se abren como alas, proporcionando una estructura dinámica y un despegue inmediato desde las raíces .

Kim Kardashian lo lució en la Super Bowl de 2026, confirmando su lado glamuroso y moderno. Un secado con cepillo redondo acentúa el efecto ligero y vaporoso.

Cómo adaptar tu corte de pelo de media melena a la forma de tu rostro.

Cada forma de rostro requiere elecciones específicas para armonizar y enmarcar los rasgos de forma inteligente.

Un rostro redondo se ve favorecido por las líneas verticales. Un corte bob ligeramente asimétrico o unas ondas en capas alargan la silueta. Un flequillo ligero o ladeado estiliza los rasgos sin recargar el look.

Un rostro cuadrado se beneficia de capas degradadas y un corte sutil que suaviza una mandíbula marcada. Un corte bob ondulado o un flequillo cortina funcionan especialmente bien en este caso.

Un rostro con forma de corazón requiere un equilibrio entre una frente ancha y una barbilla estrecha. El flequillo cortina logra esto a la perfección. Un corte bob largo con puntas texturizadas añade volumen alrededor de la mandíbula.

Evita cualquier corte que concentre volumen en la parte superior de la cabeza. Los rostros ovalados , en cambio, se ven favorecidos por casi todas las variaciones del corte de media melena. Esta es la forma de rostro más versátil, permitiendo opciones atrevidas como el corte shag.

El corte bob largo y sus variaciones: una opción versátil y fiable.

Entre el Midi Bob y el Lob , la familia del bob largo ofrece variaciones para cada personalidad.

Cortar Longitud Representación Entrevista Cuadrado clásico En la barbilla Estructura Regular Bob del mediodía Cuello medio Sofisticado Moderado Lob Clavículas Versátil Débil

El corte Midi Bob llega entre la barbilla y los hombros. Una versión alargada del clásico bob, favorece a todo tipo de cabello y tiene un movimiento natural. Permite recogerlo fácilmente sin sacrificar la libertad de peinado.

Por otro lado, el corte bob largo llega hasta las clavículas y enmarca delicadamente el rostro. Monica Bellucci lo lució con una elegancia excepcional. Una versión ligeramente angulada con puntas texturizadas maximiza el efecto lifting natural.

¿Qué color de pelo debería elegir para realzar un corte de pelo de media melena?

Evita los colores oscuros y uniformes: endurecen los rasgos y acentúan los signos de la edad. Es mejor optar por reflejos estratégicos o babylights que creen toques de luz alrededor del rostro.

Esta combinación de un corte de media melena y una coloración luminosa es la fórmula ganadora para un máximo efecto rejuvenecedor .

Los reflejos dorados, miel o caramelo aportan calidez al cutis. Los tonos ceniza son ideales para pieles rosadas. Un castaño ceniza cálido ilumina las pieles pálidas, mientras que un rubio miel aporta luminosidad sin necesidad de decoloración agresiva.

La combinación de reflejos con raíces visibles crea un look muy moderno y natural. Los productos sin sulfatos ni parabenos ayudan a mantener la intensidad del color con el paso del tiempo.

Productos esenciales para el cuidado diario del cabello de longitud media.

Un cuidado adecuado marca la diferencia para mantener un corte de media melena impecable semana tras semana.

Protección térmica : esencial antes de utilizar cualquier herramienta de calentamiento para evitar daños en las piezas.

: esencial antes de utilizar cualquier herramienta de calentamiento para evitar daños en las piezas. Aceite capilar : unas pocas gotas controlan el encrespamiento, aportan brillo y combaten las puntas abiertas.

: unas pocas gotas controlan el encrespamiento, aportan brillo y combaten las puntas abiertas. Spray de sal marina : perfecto para un acabado natural y ligeramente texturizado, ideal para cortes bob al estilo francés.

: perfecto para un acabado natural y ligeramente texturizado, ideal para cortes bob al estilo francés. Champú seco : refresca el cabello, absorbe el exceso de grasa y te permite saltarte un día de lavado.

: refresca el cabello, absorbe el exceso de grasa y te permite saltarte un día de lavado. Espuma voluminizadora : define los rizos o aporta cuerpo al cabello fino.

: define los rizos o aporta cuerpo al cabello fino. Mascarillas hidratantes : especialmente útiles en invierno para compensar la sequedad del aire ambiente.

Un spray de fijación flexible asegura el peinado sin dejar el cabello rígido. Además, se recomienda retocar el corte cada ocho semanas para mantener una línea definida.

Los tratamientos de sellado evitan que se abran los extremos debido a la fricción en los hombros, un punto débil característico de esta longitud.

Cortes de pelo de media melena para mujeres mayores de 50 años, adaptados a cada estilo de vida.

Después de los 50, ciertos cortes de pelo de media melena destacan por su efecto rejuvenecedor natural . El corte bob escalonado con puntas texturizadas ofrece el efecto lifting más pronunciado, como demuestra sin esfuerzo Monica Bellucci.

El corte Midi Flick se considera el más eficaz para remodelar los contornos del rostro: sus puntas cuidadosamente elaboradas crean un movimiento ascendente inmediato.

El flequillo cortina, al que se ha hecho referencia notablemente en Brigitte Macron, suaviza los ángulos y armoniza a la perfección con las gafas.

Los cortes de pelo a capas compensan eficazmente el adelgazamiento del cabello relacionado con la edad.

La personalización va más allá de la edad. Una mujer atlética elige un estilo elegante de media melena que sea fácil de recoger después de hacer ejercicio. Una madre activa opta por la practicidad con un bob capeado.

El profesional que busca sofisticación recurre al diseño asimétrico estructurado .

Una mujer profesional podría preferir un corte limpio y contemporáneo, mientras que una artista podría optar por un volumen natural con un corte Wolf Cut o un Soft Shag. Cada estilo de vida encuentra su opción ideal entre la gran variedad de cortes de media melena disponibles.