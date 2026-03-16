¿Por qué el cabello parece más lacio, sin volumen o apagado después del invierno?

Con la llegada de la primavera, es posible que notes un cambio en tu cabello. Más lacio, un poco sin volumen o ligeramente apagado, a veces parece resistirse al calor. No te preocupes: este fenómeno es muy común y se debe principalmente a los efectos del invierno en la fibra capilar y el cuero cabelludo.

El aire seco del invierno pone a prueba el cabello.

Durante los meses más fríos, el aire se vuelve mucho más seco. Entre las bajas temperaturas exteriores y la calefacción interior, la humedad ambiental disminuye considerablemente. Como resultado, el cabello pierde parte de su hidratación natural. Cuando la fibra capilar carece de agua, se reseca y se vuelve más susceptible a las agresiones externas. La fricción, el peinado o incluso el simple hecho de usar un pañuelo pueden hacer que el cabello luzca opaco y más difícil de manejar.

Los dermatólogos también explican que esta sequedad debilita la cutícula del cabello, la capa protectora que rodea la fibra capilar. Cuando esta barrera es menos lisa, la luz se refleja con menos eficacia, lo que hace que el cabello luzca menos brillante. Esto no significa que tu cabello esté dañado o tenga algún problema. Simplemente está reaccionando a su entorno, al igual que el resto de tu cuerpo.

Electricidad estática, la gran estrella del invierno.

Si sientes que tu cabello se mueve solo al quitarte el gorro, no te preocupes, no eres la única. La electricidad estática es especialmente común en invierno. Ocurre cuando el cabello acumula una carga eléctrica debido a la fricción. Los gorros, abrigos o bufandas, sobre todo los de materiales sintéticos, pueden agravar este fenómeno.

En aire seco, esta carga eléctrica se disipa con menos facilidad. Los pelos se repelen entre sí, creando el famoso efecto de "estática" que a veces resulta difícil de controlar. Esto no es un defecto ni un indicio de que el cabello sea "difícil": simplemente es física.

Por qué el cabello luce mejor

Al final del invierno, algunas personas también notan que su cabello luce menos voluminoso.

El uso frecuente de sombreros o gorras puede comprimir las raíces durante varias horas. Esto provoca temporalmente que el cabello pierda su movimiento natural y se vea más lacio.

El cuero cabelludo también puede modificar ligeramente su comportamiento durante la temporada de frío. Para protegerse del frío y la falta de humedad, puede producir un poco más de sebo.

Este exceso de sebo puede apelmazar las raíces y dar la impresión de que el cabello carece de volumen, aunque su estructura siga siendo la misma.

El invierno también afecta al cuerpo.

Los cambios en el cabello que se observan al final del invierno no se deben únicamente al clima. La estación fría también puede influir en el organismo en general. La falta de luz solar, los cambios en el estilo de vida y las fluctuaciones hormonales estacionales pueden desempeñar un papel indirecto.

Algunas investigaciones sugieren que la caída del cabello puede ser ligeramente más pronunciada en ciertas épocas del año, especialmente al final del invierno. Sin embargo, estas variaciones son perfectamente naturales: el cabello sigue un ciclo de crecimiento que se desarrolla a lo largo del año.

Cómo ayudar a que tu cabello recupere su brillo

Buenas noticias: con la llegada de la primavera, el cabello suele recuperar gradualmente su equilibrio. El aire se vuelve más húmedo y los daños del invierno disminuyen. Unos sencillos pasos también pueden darle un pequeño impulso:

Hidrata las puntas con tratamientos nutritivos.

limitar la fricción con tejidos sintéticos

Opta por productos suaves y protectores.

evita los peinados demasiado ajustados

La idea no es "corregir" el cabello, sino guiarlo suavemente.

Al fin y al cabo, el cabello —al igual que el cuerpo— cambia con las estaciones, los hábitos y el entorno. Y esta capacidad de adaptación también forma parte de su belleza natural.