El maquillaje gótico constituye un universo de belleza propio, alejado de los códigos clásicos. Este estilo oscuro se basa en tres pilares fundamentales: una tez pálida o cetrina , una mirada oscura y definida , y labios oscuros e intensos .

Artistas, cosplayers, intérpretes o simplemente amantes de una estética poco convencional: todos encuentran en este maquillaje un poderoso medio de autoafirmación.

Lucir este estilo también significa afirmar tu individualidad, tu libertad y pertenecer a una comunidad que valora la originalidad. Te guiamos paso a paso hacia esta fascinante transformación.

¿Qué es el maquillaje gótico?

El maquillaje gótico se reconoce inmediatamente por sus tres características visuales distintivas: una tez deliberadamente pálida, casi espectral, ojos intensamente oscuros y labios en tonos profundos: negro, burdeos, ciruela o morado.

Esta trinidad estética ha definido la identidad visual de este estilo durante décadas.

Pero este término abarca multitud de variantes. El estilo vampírico juega con el misterio de las criaturas de la noche, mientras que el estilo victoriano se decanta por una elegancia sobria y refinada.

El gótico romántico cultiva la melancolía, el cyberpunk incorpora elementos futuristas y el punk abraza la transgresión. Otros subgéneros incluyen el fetichismo oscuro , el metal , el drag oscuro , el steampunk, los zombis y los esqueletos para Halloween.

Todas estas variaciones alimentan una creatividad ilimitada.

Este estilo de maquillaje no es exclusivo de la comunidad gótica . Desde drag queens oscuras hasta cosplayers, artistas escénicos o simplemente quienes prefieren un aspecto más sombrío, los perfiles de quienes lo adoptan son numerosos y variados.

Algunos lo adoptan solo para ocasiones especiales, otros lo convierten en un ritual diario.

Más allá de la estética, este estilo encarna una verdadera afirmación de la identidad.

Lucir un rostro pálido y una mirada sombría es elegir no permanecer indiferente, causar impresión y pertenecer a una rica tradición artística que ha abarcado varias épocas desde la década de 1980.

Los materiales esenciales para crear maquillaje gótico

Para lograr un look gótico convincente, se requieren productos cosméticos cuidadosamente seleccionados. La calidad y precisión de las herramientas marcan la diferencia entre un resultado amateur y uno profesional.

Para el cutis, una base de maquillaje pálida e impermeable , más clara que tu tono de piel natural, sigue siendo el punto de partida esencial. Una BB cream o una prebase de maquillaje preparan la piel y prolongan la duración del maquillaje.

Unos polvos blancos o color marfil preparan el rostro para lograr un efecto porcelana inmediato. A continuación, los iluminadores fríos intensifican el carácter etéreo de la cara.

Aquí tienes los productos esenciales para ojos y labios:

Un delineador de ojos líquido negro de ultra precisión , preferiblemente resistente al agua, para dibujar líneas limpias y duraderas.

, preferiblemente resistente al agua, para dibujar líneas limpias y duraderas. Sombras de ojos oscuras y metálicas ultrapigmentadas en tonos grises, negros o morados para esculpir los párpados.

en tonos grises, negros o morados para esculpir los párpados. Máscara de pestañas negra intensa y pestañas postizas dramáticas para un look impactante.

para un look impactante. Un pintalabios oscuro (negro, burdeos, ciruela, rojo sangre, escarlata o morado) combinado con un delineador de labios kohl a juego.

Las lentes de contacto de colores (azul, verde o morado) están disponibles como opción para acentuar el aspecto misterioso de la mirada.

Todos estos productos se benefician de ser veganos y libres de crueldad animal , un requisito cada vez más extendido en la comunidad. Cada elemento desempeña un papel específico en la creación del aspecto general.

¿Cómo crear un look de maquillaje gótico en 5 pasos?

Paso 1: Prepara y aplica la base de maquillaje clara.

Todo comienza con una crema hidratante, una BB cream o una base de maquillaje. Este paso previene imperfecciones y garantiza una mejor adherencia de la base.

A continuación, aplica la base de maquillaje clara con una esponja o brocha, cubriendo el rostro y el cuello de manera uniforme. Difumina bien para evitar líneas marcadas.

Paso 2: Fija tu tez con polvos

Se aplica polvo claro o color marfil con una brocha por todo el rostro.

Fija la base de forma eficaz y realza el efecto porcelana. Ten cuidado de que no te caiga en el pelo ni en las orejas: la precisión es clave.

Paso 3: Trabajando en el estilo gótico

Se aplica delineador negro en una línea gruesa a lo largo de las pestañas superiores e inferiores. Luego se difumina sobre el párpado para evitar una transición brusca.

Las sombras de ojos oscuras crean un efecto ahumado o unos ojos almendrados, como los de una gacela.

La máscara de pestañas negra realza la profundidad de los ojos, y unas pestañas postizas espectaculares completan esta mirada fatal e intensa.

Pasos 4 y 5: Labios y toques finales

El delineador de labios kohl define con precisión los labios para realzar su contorno y evitar que se corra. También se puede aplicar en la parte interna de los labios antes de usar un labial oscuro.

Por último, unos iluminadores de tonos fríos esculpen el rostro y le dan un brillo espectral. Las lentillas opcionales de color azul o morado intensifican el aspecto enigmático de la mirada.

Cómo incorporar el maquillaje gótico al día a día: consejos y variaciones creativas.

Incorporar este estilo a tu rutina de belleza a largo plazo requiere cierta organización. Guardar todos tus cosméticos en un estuche específico garantiza su seguridad y facilita su aplicación.

Una solución sencilla y práctica para los aficionados al género.

El maquillaje gótico ofrece docenas de variaciones para adaptarse a los gustos personales. Puedes ajustar el color de la base, elegir un labial morado en lugar de escarlata o explorar diferentes técnicas de maquillaje de ojos según tu estado de ánimo.

El maquillaje de día utiliza sombras más suaves, mientras que el maquillaje de noche permite lucir toda la intensidad del estilo.

Para Halloween o cualquier evento temático, nos atrevemos con motivos de vampiros, zombis o esqueletos.

La clave está en adoptar este estilo atípico , experimentar libremente y transformar cada aplicación en un verdadero conjuro creativo, independientemente del tipo de cuerpo o la silueta de cada persona.