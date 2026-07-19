Este paso previo a la aplicación del maquillaje es esencial para una mejor fijación.

Antes incluso de sacar tus brochas, un simple paso puede cambiarlo todo. Y la buena noticia es que es apto para todo tipo de piel, tanto si te maquillas a diario como si solo lo haces ocasionalmente.

El maquillaje comienza antes de la primera pincelada.

Una base de maquillaje que se cuartea, un corrector que deja marcas o unos polvos que se desvanecen rápidamente no significa necesariamente que tus productos no sean adecuados. A menudo, todo se reduce a la preparación de la piel. Una piel limpia e hidratada proporciona una superficie más uniforme, lo que permite que las texturas se apliquen con mayor facilidad y se difuminen a la perfección.

Por el contrario, una piel deshidratada o mal preparada puede hacer que el maquillaje se vea menos uniforme y que dure menos durante el día. En resumen, dedicar unos minutos a tu rutina puede marcar una gran diferencia en el resultado final.

El error que puede comprometer el atuendo

Hidratar la piel es un excelente hábito, pero es importante dejar que el producto haga su efecto. Aplicar la base de maquillaje justo después de la crema hidratante es un error común. Si la crema hidratante aún no se ha absorbido, el maquillaje puede resbalarse en lugar de adherirse correctamente. El resultado: el tono de la piel cambia con mayor rapidez y pierde luminosidad con el tiempo. ¿La solución? Esperar unos minutos antes de empezar a maquillarse. Este breve tiempo de espera permite que el producto se absorba y favorece una aplicación más uniforme.

Primer, un impulso a menudo subestimado

A menudo considerado un producto opcional, la base de maquillaje, también llamada "prebase", puede mejorar el acabado del maquillaje. Crea una capa entre la piel y la base, ayuda a suavizar visualmente la textura de la piel y puede minimizar la apariencia de los poros.

Según su fórmula, también puede reducir el brillo, brindar mayor confort a la piel seca o iluminar el cutis para un efecto más luminoso. No es imprescindible, pero si buscas un maquillaje de larga duración, puede ser un valioso aliado.

Una rutina para adaptar a tu piel

No existe una solución única para todos. Cada tipo de piel tiene sus propias necesidades, y ahí radica la diferencia. La piel grasa generalmente prefiere productos ligeros y prebases matificantes. La piel seca suele sentirse más cómoda con texturas nutritivas, mientras que la piel sensible se beneficia de fórmulas suaves que respetan su equilibrio natural. El objetivo no es usar multitud de productos, sino elegir aquellos que te proporcionen una sensación de confort.

Lo más importante: haz lo que te parezca correcto.

Limpia tu piel, hidrátala, espera unos instantes antes de maquillarte y, si lo deseas, usa una prebase adecuada: estos sencillos pasos pueden mejorar el acabado y la duración de tu maquillaje. Sin embargo, recuerda algo importante: no tienes ninguna obligación de maquillarte.

Seas mujer, hombre o persona no binaria, tengas acné o no, el maquillaje sigue siendo una elección personal, no una necesidad. Lo más importante es sentirte bien contigo misma, con o sin productos de belleza. Un buen maquillaje puede realzar tu apariencia, pero la confianza en ti misma no depende de la base de maquillaje.

En resumen, un maquillaje que dure todo el día no depende únicamente de la calidad de los productos utilizados. Una piel limpia, bien hidratada y preparada con los cuidados adecuados suele ser la base perfecta para un resultado más armonioso y duradero. Y sobre todo, recuerda que el maquillaje es una elección, nunca una obligación: cada persona es libre de usarlo… o no.