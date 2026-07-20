Cómo elegir tu base de maquillaje según tu tipo de piel

La base de maquillaje no es obligatoria. Tanto si buscas una tez impecable como si prefieres que tu piel respire, no hay reglas fijas. Sin embargo, si te gusta usar base, elegir una fórmula adecuada para tu tipo de piel te garantizará mayor comodidad y un aspecto más natural.

Fundación: una elección, nunca una obligación

Antes que nada, reiteremos un punto obvio que merece ser enfatizado: no necesitas base de maquillaje para ser bella. Los poros, el enrojecimiento, las manchas oscuras y las imperfecciones son simplemente parte de tu piel.

En verano, suele ser el momento perfecto para dejar que la piel respire si así lo deseas. Y si prefieres seguir maquillándote, también está perfectamente bien. Lo importante es hacerlo por ti misma, no para ceder a la presión de creer que un rostro siempre debe estar "perfectamente liso" o maquillado.

Piel seca: prioriza la comodidad.

Si tu piel tiende a sentirse tirante o carece de elasticidad, opta por bases de maquillaje con texturas fluidas o cremosas. Las fórmulas hidratantes y los acabados luminosos o satinados aportan luminosidad sin acentuar las zonas secas. Por el contrario, las texturas muy mate o empolvadas pueden resaltar cualquier molestia. Por lo tanto, es mejor elegir productos que se adapten a tu piel en lugar de tensarla.

Piel grasa: fórmulas que limitan el brillo

Cuando la piel produce más sebo, las bases matificantes suelen ser las más cómodas. Las fórmulas sin aceite o de larga duración ayudan a mantener un tono de piel más uniforme durante todo el día, sin un brillo excesivo. Para optimizar el resultado, también se puede aplicar una prebase matificante antes del maquillaje. El objetivo no es ocultar las imperfecciones, sino encontrar una textura que resulte cómoda desde la mañana hasta la noche.

Piel mixta: encontrar el equilibrio adecuado

La piel mixta suele tener una zona T más brillante y mejillas más secas, incluso ligeramente secas. En estos casos, una base de maquillaje con acabado natural o satinado suele ser una buena opción. Algunas personas también prefieren adaptar su rutina a las diferentes zonas del rostro, utilizando una prebase matificante solo donde sea necesario. Este enfoque personalizado respeta las necesidades de cada parte de la cara.

Piel sensible: momento de tratarla con delicadeza.

Si tu piel es propensa a las reacciones alérgicas, lo mejor es optar por las fórmulas más sencillas. Las bases de maquillaje sin perfume, hipoalergénicas o enriquecidas con ingredientes calmantes minimizan el riesgo de molestias. También puedes elegir una BB cream o una CC cream si buscas un acabado más ligero que a la vez unifique sutilmente el tono de tu piel.

El tono adecuado marca la diferencia.

Incluso con una textura perfectamente a juego, un tono incorrecto puede dar lugar rápidamente a un resultado poco natural. Lo mejor es probar el producto en la mandíbula con luz natural. El color debe integrarse a la perfección con el del cuello. Además, ten en cuenta el subtono de tu piel (cálido, frío o neutro) para lograr un acabado aún más natural.

La "tez más bella" es aquella con la que te sientes bien.

Elegir una base de maquillaje adecuada para tu piel puede marcar la diferencia si te gusta maquillarte. Sin embargo, recuerda que no es un paso imprescindible. Tu piel no necesita transformarse para ser bella, y los cánones de belleza que dictan una tez "perfecta" no son universalmente aplicables.

Con o sin base de maquillaje, con un poco de enrojecimiento, pecas o al natural, lo más importante es sentirse bien con una misma. Al fin y al cabo, el mejor maquillaje es el que eliges... o el que decides no usar.