Se acerca Halloween, y el maquillaje de bruja es uno de los disfraces más populares cada año. Este look atemporal trasciende décadas sin perder jamás su encanto.

¿La buena noticia? Es apto para todos los niveles y perfiles, desde principiantes hasta expertas en maquillaje. No necesitas un kit profesional para conseguir resultados espectaculares.

Con unos pocos productos sencillos y mucha creatividad, te guiaremos a través de las mejores ideas para encarnar a la bruja perfecta, desde el look más simple hasta el más elaborado.

¿Cómo crear un maquillaje de bruja sencillo y efectivo para Halloween?

La gran ventaja del maquillaje de bruja para Halloween es su encantadora sencillez. Para principiantes o quienes tienen poco tiempo, unos pocos pasos son suficientes para transformar un rostro común en algo realmente impactante.

Comienza aclarando tu tez con una base de maquillaje muy clara o polvos blancos para lograr ese aspecto pálido característico. Luego, crea un efecto ahumado aplicando generosamente kohl negro alrededor de los ojos.

Alarga tus pestañas dibujando pequeñas patitas de araña con delineador y aplica pestañas postizas para mayor intensidad. Finaliza con un labial negro espeso y opaco, ¡y listo!

Este maquillaje de última hora solo requiere productos de uso diario, lo que lo convierte en la opción ideal para todo tipo de rostros y gustos.

Maquillaje de bruja moderno y fascinante: los efectos imprescindibles en 2024

Brillo oscuro y toques de neón

Para quienes quieran ir más allá, las tendencias de 2024 ofrecen un interesante abanico de posibilidades. La purpurina oscura aplicada en los párpados o las sienes crea un efecto a la vez glamuroso y misterioso.

Toques de neón , verde eléctrico o morado brillante, aportan una dimensión moderna y sorprendente al estilo tradicional.

Efectos espectaculares para un resultado impactante.

Las lentillas siguen siendo uno de los accesorios más efectivos para lograr una mirada realmente cautivadora. Combinadas con labios negros mate y una tez muy pálida, crean un contraste impactante.

Los más atrevidos también pueden dibujarse símbolos místicos en las mejillas o la frente, o simular cicatrices falsas con látex.

La sangre falsa casera , elaborada con el mismo látex, realza el aspecto dramático con un acabado muy realista.

Combina varios de estos efectos para obtener un resultado realmente impactante.

Un look de maquillaje de bruja inspirado en la cultura pop.

La cultura pop está repleta de heroínas encantadoras que pueden guiar nuestras elecciones de maquillaje.

Sabrina Spellman , en Las escalofriantes aventuras de Sabrina, encarna a una bruja elegante con labios de color rojo intenso y una mirada intensa, a la vez fría y sofisticada.

Por otro lado, Yennefer , de The Witcher , ofrece una apariencia más oscura y poderosa, con ojos muy marcados y una piel luminosa pero fría.

Las brujas de American Horror Story: Coven son otra referencia esencial, con su estética completamente negra, elegante y amenazante a la vez.

Inspirarse en estos personajes icónicos permite adaptar con precisión los colores, la intensidad de la mirada y los detalles del maquillaje. El resultado gana en coherencia cuando el vestuario y el maquillaje se conciben conjuntamente.

Maquillaje de bruja de Salem: un look dramático y complejo.

Los juicios de brujas de Salem representan una fuente de inspiración cargada de significado histórico. Cabe recordar que estos juicios tuvieron lugar en 1692, dejando una huella imborrable en el imaginario colectivo en torno a la figura de la bruja.

Este contexto se presta a un maquillaje particularmente dramático e intenso.

Para lograr este complejo look de bruja , la tez debe ser extremadamente pálida, casi fantasmal.

Los ojos están representados en tonos muy oscuros, con marcados detalles góticos alrededor de los párpados y debajo de las cejas.

Las cicatrices falsas creadas con látex y algunos toques de sangre artificial realzan el aspecto atormentado. Este estilo requiere un poco más de paciencia, pero el resultado final es absolutamente impactante.

Maquillaje de bruja con purpurina y diamantes de imitación para un look encantador.

¿Quién dijo que una bruja no podía ser glamurosa? El brillo y los diamantes de imitación transforman el maquillaje terrorífico en algo verdaderamente hechizante.

Colocadas en el ángulo interno de los ojos o en los pómulos, las piedras de imitación capturan la luz de una manera espectacular.

La purpurina oscura , mezclada con tonos ciruela o burdeos, realza el look sin recargar el efecto general.

Esta versión más glamurosa del disfraz de bruja es perfecta para cualquiera que quiera combinar misterio y elegancia.

El contraste entre el brillo de la purpurina y la profundidad de los tonos oscuros produce un efecto visual muy moderno y actual.

Ideas de maquillaje de bruja en verde y negro, naranja y negro: jugando con los colores.

Las combinaciones de colores típicas de Halloween merecen un análisis más detallado. El verde y el negro forman la pareja más icónica del maquillaje de bruja: el verde se aplica en los párpados o los pómulos, mientras que el negro define los ojos y los labios.

La combinación de naranja y negro evoca calabazas y telarañas, creando un look a la vez festivo y misterioso.

Para armonizar estos colores en el rostro, recomendamos destacar una zona principal, como los ojos o los labios, y dejar la otra más discreta. Unos toques de naranja neón en las sienes pueden ser suficientes para crear un contraste llamativo.

¿Cómo hacer un disfraz de bruja casero que combine con tu maquillaje?

Un disfraz casero bien pensado realza enormemente el efecto del maquillaje. Dependiendo de tus habilidades de costura, los proyectos varían: un sencillo vestido negro con unas pocas costuras básicas puede lograr un resultado muy convincente.

Los más experimentados se encargarán de creaciones más elaboradas, con capas y detalles góticos cosidos a mano.

Los accesorios son fundamentales para crear un disfraz armonioso: un sombrero puntiagudo, una escoba en miniatura y detalles inspirados en telarañas. Recomendamos coordinar los colores del disfraz y el maquillaje desde el principio.

Una mirada intensa con reflejos violetas combinará mejor con un vestido oscuro que con un atuendo colorido.

Cabe destacar que, según un estudio de 2023, Halloween genera más de 12.000 millones de dólares en gastos en Estados Unidos, lo que demuestra que el cuidado que se pone en los disfraces sigue siendo una prioridad para millones de personas.