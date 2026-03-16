Premios Óscar 2026: Estas actrices dejaron su huella en la noche al ganar los premios femeninos.

Jessie Buckley, Amy Madigan y Autumn Durald Arkapaw dejaron su huella en los Premios Óscar de 2026 al ganar los principales galardones femeninos y, al hacerlo, marcaron un verdadero punto de inflexión para la representación de las mujeres en Hollywood.

Jessie Buckley, reina de la noche con Hamnet

La actriz y cantante irlandesa Jessie Buckley ganó el Óscar a la Mejor Actriz por su papel en "Hamnet", convirtiéndose en la primera mujer irlandesa en obtener este galardón. Su interpretación intensa y sensible de un personaje complejo le permitió imponerse a Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne y Renate Reinsve. Esta victoria confirmó su estatus como una actriz de gran renombre, capaz de alternar entre películas independientes y ambiciosas producciones de estudio.

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Amy Madigan, la fuerza silenciosa de los papeles secundarios.

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto, la actriz y música estadounidense Amy Madigan se alzó con el Óscar por su interpretación en Weapons. A sus 75 años, encarna a un personaje clave en la película, dotando a su personaje de profundidad, seriedad y humanidad. Su victoria, por delante de Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku y Teyana Taylor, subraya la importancia de los papeles femeninos maduros, a menudo infravalorados en Hollywood.

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Autumn Durald Arkapaw, una victoria histórica tras las cámaras

Aunque no es actriz, hizo historia detrás de las cámaras: la directora de fotografía estadounidense Autumn Durald Arkapaw ganó el Óscar a la Mejor Fotografía por "Sinners". Se convirtió en la primera mujer, y también la primera directora de fotografía negra, en ganar este premio. Su trabajo visual en esta película de terror y acción, elogiada por sus contrastes, su iluminación audaz y su sentido de la composición, allanó el camino para una nueva generación de directoras de fotografía en un campo dominado durante mucho tiempo por hombres.

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Entre el Óscar de Jessie Buckley, el triunfo de Amy Madigan y la histórica actuación de Autumn Durald Arkapaw, los Premios de la Academia 2026 celebraron el talento femenino tanto delante como detrás de las cámaras. Estas victorias transmiten un poderoso mensaje: las mujeres ya no se conforman con existir dentro de las narrativas; las encarnan, las protagonizan y las transforman.