Creado por IA, este "modelo" español es seguido por cientos de miles de personas.

Modelos
Julia P.
@fit_aitana / Instagram

Creada por inteligencia artificial, la "modelo" virtual española Aitana López, con cabello rosa fucsia y ojos penetrantes, cuenta con casi 400.000 seguidores en Instagram y está revolucionando el mundo de la moda.

Una IA que desafía la realidad

Lanzada en noviembre de 2022 por la agencia madrileña The Clueless, Aitana es una creación 3D fotorrealista: tiene 25 años, mide 1,70 m, tiene una complexión atlética y un rostro expresivo con rasgos hispanos idealizados. Su perfil está repleto de sesiones de fotos de moda, viajes virtuales (Dubái, Bali) e historias diarias donde "disfruta" de un café o practica yoga. Los internautas interactúan con ella como si fuera una influencer real, y se sorprenden al descubrir su origen en IA cuando se enteran de la verdad.

Una carrera próspera y lucrativa

@fit_aitana rivaliza con las influencers reales, posando en fotos. La gente se asombra: "¡Pensé que era real!" "¿Nos está robando la IA nuestros trabajos?" Su realismo es sorprendente: expresiones naturales, iluminación profesional, subtítulos atractivos ( "¡Lista para el verano!" ). La agencia The Clueless, con sede en Madrid, perfecciona su personaje (decidida, positiva) para crear una conexión emocional. Algunos incluso se niegan a creerlo: "¡Imposible, es demasiado emotiva!"

Reacciones encontradas: admiración y preocupación.

Sus fans la adoran: «¡Eres perfecta!». Sin embargo, también abundan las críticas: la pérdida de empleos para las modelos reales, la superficialidad de la IA. Y tras este entusiasmo, surge una creciente preocupación. Algunos temen una estandarización extrema de la belleza, moldeada por algoritmos en lugar de por la diversidad humana. Otros la denuncian como una forma de engaño, pues creen que estas figuras virtuales desdibujan la línea entre la realidad y la ficción.

Aitana López, la modelo de IA con cabello rosa, fascina y conmociona a partes iguales, demostrando que la inteligencia artificial está (desafortunadamente) conquistando la moda virtual. Una inquietante reflexión sobre nuestra relación con la imagen "perfecta" y humana.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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