A sus 37 años, esta modelo sudafricana luce radiante con ropa de yoga.

Modelos
Anaëlle G.
@candiceswanepoel / Instagram

La modelo sudafricana Candice Swanepoel luce radiante con un conjunto de yoga gris jaspeado, en una serie de fotos que están arrasando en Instagram y que están encantando a todos con cada detalle.

Un estilo deportivo considerado "ultra sofisticado".

Candice Swanepoel, ex ángel de Victoria's Secret y madre de dos hijos, posa con un conjunto gris texturizado: un top asimétrico de un solo hombro, pantalones palazzo fluidos y zapatos de tacón de charol negro con punta afilada. Sentada sobre un suelo de madera clara en un interior minimalista, luce su figura durante una sesión de fotos para una marca de ropa. Esta imagen, compartida recientemente en su cuenta de Instagram, fusiona el yoga con las últimas tendencias de la moda.

Los fans están totalmente asombrados.

Los comentarios rebosan de amor: "¡Eres perfecta!" , "¡Cuerpo de ensueño!" , "¡La gente adora esta elegancia!" , "¡Ícono eterno!". Miles de corazones la colman de admiración por su carisma magnético. Estas fotos nos recuerdan por qué Candice sigue dominando el mundo de la moda, alternando entre sesiones de fotos para Victoria's Secret 2026 y campañas de cuidado de la piel. Este look híbrido —"yoga con lujo"— refleja su estilo de vida: entrenamientos, viajes y familia con su esposo, el modelo brasileño Hermann Nicoli. La gente adora a esta mamá.

En resumen, Candice Swanepoel demuestra que el deporte y el estilo van de la mano. La gente adora a este ícono sudafricano que ilumina Instagram con su gracia natural y su energía contagiosa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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