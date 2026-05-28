"Una naturalidad cautivadora": a sus 50 años, Ali Larter irradia belleza sin maquillaje.

La actriz y productora estadounidense Ali Larter está mostrando su belleza "natural" más que nunca. Con motivo del Día de los Caídos (día festivo en Estados Unidos, que se celebra anualmente el último lunes de mayo), apareció sin maquillaje, rodeada de sus hijos, en una serie de fotografías.

Ali Larter presume de su tez "natural".

La actriz de la serie "Landman" compartió en Instagram fotos de su "rejuvenecedor fin de semana del Día de los Caídos". Lejos del brillo y el glamour de la alfombra roja, en la segunda foto aparece con un rostro radiante, aparentemente sin maquillaje. "Fin de semana rejuvenecedor, rodeada de quienes llenan mi corazón y mi mente", escribió junto a la serie de imágenes. Un descanso familiar, un marcado contraste con sus apariciones más sofisticadas en la alfombra roja. A sus fans les encanta: "Una naturalidad cautivadora".

Un estilo de "lujo discreto" en toda su sencillez.

En cuanto a estilo, Ali Larter cultivó el arte de la elegancia sencilla. Llevaba una camisa blanca con cuello, realzada con discretos ribetes negros, y un sombrero de paja adornado con una cinta de gamuza que enmarcaba su rostro a la perfección. Su peinado, un bob rubio con flequillo impecable, y un delicado collar de cristal completaban el look. Una demostración de «lujo discreto» donde cada detalle resalta la elegancia.

Fotos poco comunes de sus hijos

Esta publicación también tiene un significado especial: Ali Larter comparte fotos poco comunes de sus dos hijos, a quienes cría con su esposo, el actor Hayes MacArthur. Las fotos muestran a su hijo Theodore, de 15 años, y a su hija Vivienne, de 11, cuyos fans han comentado lo mucho que han crecido.

Ali Larter compartió un tierno momento junto a la piscina con su hija, capturando su reflejo en un espejo sobre su sonriente "mini-yo". En otra foto, posa con su hijo alrededor de una fuente de mariscos, inmortalizando dos estados de ánimo muy diferentes del mismo fin de semana. Una conmovedora manera de mostrar un vistazo detrás de cámaras, muy alejado de su personaje en la serie "Landman".

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Alrededor de cincuenta exhibidos con orgullo

Este tierno momento llega cuando Ali Larter acepta plenamente el paso del tiempo. Unos meses antes, en febrero, celebró su quincuagésimo cumpleaños con una escapada soleada a las Bahamas; una vez más, aparentemente sin maquillaje, fiel a su filosofía de belleza natural. Tras alcanzar la fama con papeles icónicos en películas como "Destino final", la comedia "Legalmente rubia" y la serie "Héroes", Ali Larter continúa deslumbrando.

Al mostrar su tez natural, Ali Larter nos recuerda que la belleza no necesita artificios para brillar. Con elegancia discreta, calidez familiar y seguridad en sí misma, nos ofrece un momento inspirador y confirma que su naturalidad sigue siendo su mayor virtud.