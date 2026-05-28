"Un icono atemporal": a sus 59 años, Salma Hayek cautiva con un look retro.

Anaëlle G.
@salmahayek / Instagram

La actriz, directora y productora mexicano-estadounidense-libanesa Salma Hayek demuestra que la elegancia no tiene edad. En la Riviera francesa, revivió el estilo chic de Brigitte Bardot de los años 60 con un vestido azul bígaro que se hizo viral.

Salma Hayek emula a Brigitte Bardot en Cannes

Salma Hayek compartió en Instagram una serie de fotos del detrás de cámaras de su viaje a Cannes. Lejos de la alfombra roja, posa frente al Mediterráneo, a bordo de un yate, en un entorno decididamente retro que recuerda a los grandes íconos del cine de los años 60. El guiño a Brigitte Bardot en la tercera foto, el ícono absoluto de la Riviera, es evidente, incluso en la tierna instantánea con un gato blanco en brazos.

Vestido azul bígaro y diadema a juego.

La pieza central es un vestido azul bígaro de diseño asimétrico: una sola manga, que termina en el codo y está rematada con volantes, cae sobre el otro hombro sujeta por un lazo en la cintura. La falda ajustada, realzada con frunces y pliegues, le confiere al conjunto un aspecto escultural.

Para completar este look, Salma Hayek añadió una diadema ancha azul a juego, un labial malva intenso y un maquillaje de ojos ahumado. Un look fiel a la estética de las divas del cine, que demuestra que lo retro está lejos de estar pasado de moda.

Los aficionados quedaron convencidos.

Como era de esperar, la publicación desató una avalancha de reacciones de admiración. Muchos internautas la aclamaron como un "icono atemporal", un halago recurrente entre sus fans, quienes creen que Salma Hayek se vuelve más bella con la edad. Cabe destacar que la actriz mantiene una relación armoniosa con el paso del tiempo: acepta y luce con orgullo sus canas, negándose a "ocultar su edad". Esta autenticidad fortalece el vínculo con sus millones de seguidores.

Con su vestido azul bígaro y su diadema a juego, Salma Hayek creó así uno de los looks "fuera de lo común" más inspiradores del Festival de Cine de Cannes de 2026.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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