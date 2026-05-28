La cantante Olivia Rodrigo denuncia las críticas a su vestido estilo babydoll.

Tras recibir críticas por el vestido estilo babydoll que lució en el escenario, la cantante, compositora, música y actriz estadounidense Olivia Rodrigo respondió directamente, denunciando un discurso que considera "profundamente perturbador".

Un vestido estilo babydoll en el centro de la polémica.

Todo comenzó con un vestido estilo babydoll rosa y blanco con estampado floral que Olivia Rodrigo lució durante su concierto en Spotify Billions Club, así como en el videoclip de su canción "Drop Dead". Si bien la prenda en sí no era provocativa, algunos internautas la consideraron "infantil", "infantilizante" o incluso "inapropiada". Ella decidió abordar esta oleada de comentarios durante su participación en un podcast del New York Times, del cual se publicó un fragmento el 27 de mayo.

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"Esto demuestra cómo normalizamos la pedofilia."

“Me molestó mucho. No es por mí: la gente puede decir lo que quiera”, respondió inicialmente Olivia Rodrigo. Lo que más le molesta es el doble rasero. Señala que antes había usado atuendos “mucho más reveladores” en el escenario —“un sujetador de lentejuelas y pantalones cortos”, especifica— sin que nadie se inmutara. “No era inapropiado, pero que yo estuviera completamente cubierta con un vestido considerado infantil, eso sí”, dice, asombrada. Para ella, esta reacción “demuestra hasta qué punto nuestra cultura normaliza la pedofilia”.

El rechazo de un discurso que induce culpa

Más allá de la polémica, Olivia Rodrigo denuncia un mensaje que se repite a las niñas desde muy pequeñas: «No te pongas eso, o un hombre sexualizará tu cuerpo y será tu culpa». Considera esta lógica «absurda» y profundamente injusta, porque las responsabiliza de cómo los demás perciben a las mujeres. Olivia Rodrigo insiste: vestirse como le plazca es su derecho absoluto.

Un homenaje a los iconos de los 90.

Olivia Rodrigo también quiere dejar claras sus intenciones: este look no le resultó chocante en absoluto. «No me pareció chocante para nada, simplemente me pareció genial», confiesa. El vestido estilo babydoll era, de hecho, un guiño a los iconos del rock femenino de los 90 que la inspiran, como Kathleen Hanna, pionera del punk feminista, y Courtney Love. «Todas estas mujeres son mis heroínas, y me sentí bien con ese atuendo», explica.

"Protegiendo a las niñas"

Olivia Rodrigo se pronuncia principalmente en nombre de las futuras generaciones. "Soy muy protectora con las jóvenes y las niñas, y no quiero que les inculquen este tipo de mensajes", insiste. Esta declaración llega pocos días antes del lanzamiento de su tercer álbum, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", que saldrá a la venta el 12 de junio e incluye los sencillos "Drop Dead" y "The Cure".

Al negarse a justificarse, Olivia Rodrigo transforma una polémica sobre la vestimenta en un poderoso mensaje feminista. Nos recuerda que el problema no reside en lo que una mujer viste, sino en cómo la sociedad la percibe, y, al hacerlo, aboga por proteger a los jóvenes de estas presiones sociales.