Este deslumbrante vestido que luce Hilary Duff está cautivando a sus fans.

Veintiún años después de su última aparición, la actriz y cantautora estadounidense Hilary Duff hizo un regreso muy notorio en los American Music Awards de 2026. Su vestido de malla metálica plateada, diseñado por Rabanne, conquistó de inmediato al público.

Hilary Duff deslumbra en la alfombra roja de los AMAs 2026.

Hilary Duff hizo acto de presencia en la 52.ª ceremonia de los American Music Awards, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Lució un vestido plateado metalizado con un escote pronunciado y una silueta fluida y ajustada, que combinó con zapatos de tacón plateados a juego y accesorios minimalistas.

Para completar el look, la exestrella de Disney Channel optó por un peinado rubio suave y voluminoso, y un maquillaje natural y delicado, dejando que el vestido fuera el protagonista. Una elección de elegancia discreta, perfectamente acorde con la solemnidad de la ocasión.

Una camisa de malla metálica brillante de Rabanne.

La pieza que acaparó tanta atención fue una creación de la casa Rabanne. Confeccionada íntegramente en malla metálica, jugaba con la luz a cada movimiento, con un escote pronunciado y una fina abertura que dejaba ver los zapatos de tacón abiertos de la cantante.

Curiosamente, este vestido no era nuevo: la actriz británica Ella Purnell ya lo había lucido en los Premios Emmy de 2024, aunque con un maquillaje diferente. Sin embargo, en manos de Hilary Duff, el vestido cobró nueva vida, convirtiéndose en uno de los looks más comentados de la noche.

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Un regreso muy esperado, 21 años después.

Más allá del estilo, esta aparición tuvo un fuerte valor simbólico. Hilary Duff no había pisado la alfombra roja de los AMAs desde 2005, un lapso de veintiún años. Este año, regresó al evento como presentadora, junto a otras personalidades como el cantante estadounidense de soul y R&B John Legend, la actriz, comediante y presentadora de televisión estadounidense Nikki Glaser, la cantante, bailarina y coreógrafa estadounidense-canadiense-siria Paula Abdul, y la actriz estadounidense Lisa Rinna.

La ceremonia, presentada por la rapera estadounidense Queen Latifah, quien ya había sido copresentadora de la edición de 1995, reunió en el escenario a una larga lista de artistas, entre ellos: el grupo estadounidense de música alternativa Twenty One Pilots, la cantante colombiana de trap latino y reguetón Karol G, el cantautor colombiano de reguetón Maluma, el cantante y músico británico de rock Billy Idol y el grupo femenino estadounidense de pop y R&B Pussycat Dolls.

El año 2026 estará marcado por un gran regreso.

Este regreso en los AMAs de 2026 tiene mucho sentido porque llega en un momento crucial para Hilary Duff. Tras una década alejada de la música, regresó a los escenarios con un álbum aclamado por la crítica, seguido de una gira con entradas agotadas. Y su popularidad no terminó ahí.

En 2026, también protagonizó la portada de la famosa edición de trajes de baño de Sports Illustrated, posando con un bañador blanco de una pieza con un escote pronunciado durante una sesión de fotos en South Caicos. Esta serie de acontecimientos convirtió este periodo en uno de los más ajetreados de su carrera.

Un mensaje de autoaceptación

Este regreso a la atención pública viene acompañado de un contundente mensaje sobre la imagen corporal. Durante su sesión de fotos para Sports Illustrated, Hilary Duff reveló que había aprendido a apreciar su cuerpo y todo lo que le había permitido lograr, explicando que "ya no se compara constantemente con los demás".

Madre de cuatro hijos, también se aseguró de establecer sus propios límites durante la sesión de fotos, eligiendo atuendos con los que se sentía cómoda. Esta actitud serena y atenta refleja la imagen de una artista que ahora se siente completamente a gusto, tanto en el escenario como frente a la cámara.

Con su vestido de malla metálica plateada, Hilary Duff transformó una simple aparición en la alfombra roja de los AMAs en el momento culminante de la noche. Combinando una elegancia discreta, un toque de estilo y el símbolo de un regreso esperado durante dos décadas, les dio a sus fans una razón más para seguirla en esta nueva etapa.