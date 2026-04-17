Con este conjunto playero rojo, la modelo Emily Ratajkowski marca tendencia para 2026.

En una playa soleada, Emily Ratajkowski reaparece con un bañador rojo que realza su figura. Su elección de este traje de baño de una pieza llega en el momento justo, coincidiendo con el fuerte regreso de este estilo a las playas del verano de 2026.

Una pieza emblemática de la temporada.

Los bañadores de una pieza, a menudo con espalda deportiva o cortes estructurados, se perfilan como imprescindibles en las colecciones de verano de 2026. Combinan una estética retro, que recuerda a los años 60 y 70, con líneas decididamente contemporáneas, jugando con encajes, bandas y transparencias. La modelo, actriz y escritora estadounidense Emily Ratajkowski, directora de su marca Inamorata, ha encarnado esta tendencia durante varias temporadas.

Se inspira en el mundo de la ropa de baño vintage, refinada y sofisticada, y ofrece una gama de diseños con cortes distintivos. Sus creaciones suelen decantarse por colores intensos como el rojo, el negro o el burdeos, que realzan la silueta a la vez que conservan una cierta ligereza estilística.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emily Ratajkowski (@emrata)

¿Por qué la moneda roja de una sola pieza está causando tanto revuelo?

El rojo, en particular, es un color clave para la ropa de playa en 2026, presente en colecciones de grandes marcas y en diseños de firmas como Inamorata. Usado en un traje de baño de una pieza, este color aporta un toque llamativo y atrevido, lo que explica su atractivo para modelos e influencers, todas en busca de un look vacacional elegante. Más allá de su imagen glamurosa, este estilo también satisface la demanda de comodidad: el diseño de una pieza ofrece mayor cobertura que otros cortes, sin renunciar a una silueta cuidadosamente diseñada.

Al lucir este bañador rojo, Emily Ratajkowski confirma una tendencia ya consolidada: el regreso del bañador de una pieza, reinventado con audacia y modernidad. En la intersección de la comodidad, la estética retro y la autoexpresión, esta prenda está destinada a convertirse en un básico del verano de 2026.