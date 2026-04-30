Cameron Diaz transforma un sencillo suéter blanco ligero en un look ultra chic.

Durante una jornada de prensa de Apple TV en Santa Mónica el 3 de febrero de 2026, Cameron Diaz demostró una vez más que los looks más efectivos suelen ser los más sencillos.

Un suéter ligero y delicadamente calado, la pieza central del look.

Para la jornada de prensa de Apple TV en el Barker Hangar de Santa Mónica, Cameron Diaz lució un conjunto completo de Toteme: una blusa blanca de manga larga y cuello redondo metida por dentro de una falda midi ajustada de color marfil. Con estilismo de Dani Michelle, llevaba un suéter blanco ligero de delicado calado, de corte relajado y mangas remangadas. Esta sutil transparencia hacía eco de la ligereza y suavidad de los pétalos de la falda, creando una armonía visual entre ambas prendas.

La falda de plumas: el detalle inesperado

A la altura de las rodillas, una hilera de pétalos tridimensionales cosidos a modo de flecos adornaba el dobladillo de la falda. La falda Toteme de la colección "Resort 2026", decorada con estos delicados detalles que evocaban plumas, aportaba una ligereza y un toque de fantasía poco comunes en el vestuario de Cameron Diaz. Precisamente este contraste —la sobriedad del suéter blanco de delicado calado frente al romanticismo de la falda— fue lo que hizo que el conjunto resultara tan impactante.

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Accesorios minimalistas para no aplastar nada

Cameron Diaz completó el look con zapatos de tacón destalonados color marfil y un discreto reloj dorado, evitando joyas que compitieran entre sí para mantener la sencillez. Llevaba el pelo recogido en una coleta baja con raya lateral, dejando su rostro completamente despejado. Su maquillaje, minimalista y luminoso, se centraba en una tez fresca, pestañas sutilmente definidas, un toque de rubor natural y unos labios nude ligeramente brillantes. El resultado final era una elegancia natural, moderna y sofisticada.

En definitiva, este look ilustra una regla de estilo sencilla pero efectiva: combinar una prenda llamativa (una falda de pétalos) con una prenda básica informal (un suéter blanco ligero). Cameron Diaz no necesitó nada más para crear uno de los looks más comentados de su temporada.