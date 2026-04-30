Amal Clooney cambia radicalmente su estilo y eso no pasa desapercibido.

La abogada libanesa-francesa-británica —esposa del actor estadounidense George Clooney—, Amal Clooney, siempre ha encarnado la elegancia clásica en la alfombra roja: vestidos largos, cortes impecables, melena suelta y un estilo refinado y discreto. El 27 de abril de 2026, decidió sorprender a todos rompiendo con esta imagen atemporal.

La Gala del Premio Chaplin, una velada en homenaje a George

La 51.ª Gala de los Premios Chaplin se celebró en el Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York, el evento cinematográfico anual más importante del Lincoln Center, que premia cada año las contribuciones más destacadas al cine. El actor estadounidense George Clooney fue el homenajeado de 2026. En la alfombra roja, declaró a la revista People que recibir el premio fue "una locura" y "un poco vergonzoso", pero también "divertido". Cuando le preguntaron sobre su preparación, bromeó: "No te preparas, ¡bebes!".

El minivestido morado de Balenciaga que rompe con todo

El look característico de Amal Clooney en la alfombra roja suele ser el vestido largo, por lo que este atuendo representó un cambio radical. Para la 51.ª Gala de los Premios Chaplin, lució un minivestido morado oscuro de la colección Primavera 2026 de Balenciaga, diseñado por Pier Paolo Piccioli. El corpiño con escote Bardot presentaba un drapeado tipo capa inspirado en el tulipán. La falda, más corta y ajustada, tenía un panel de tela en la parte posterior que alargaba el efecto de capas y volumen.

Amal Clooney completó su atuendo con zapatos de tacón dorados de punta y un bolso de mano dorado de Begüm Khan. Para las joyas, eligió Cartier: pendientes Panthère de Cartier con motivo de leopardo y ojos de esmeralda, una pulsera Clash de Cartier y un anillo Indomptables con forma de animal enjoyado.

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Un moño y nuevas mechas, una transformación total.

El cambio no se limitó al vestido. Amal es conocida por su larga y brillante melena, pero su estilista, Dimitris Giannetos, quien recientemente había suavizado su color con reflejos más claros, optó por una inusual y voluminosa coleta, lo que reforzó la sensación de un nuevo estilo. El estilista bautizó estas nuevas mechas como "Mechas La Panthère" y las describió como "atrevidas, naturales y muy elegantes".

Una mirada que divide en línea

La reacción de la prensa y los internautas fue inmediata y dispar. Algunos elogiaron la audacia de esta ruptura con su estilo habitual, mientras que otros lamentaron la ausencia de la "sofisticación clásica" que suele convertir a Amal Clooney en una de las personas mejor vestidas del mundo.

Este tipo de debate nos recuerda, principalmente, cómo la apariencia de las mujeres sigue siendo objeto de escrutinio, comentarios y juicios excesivos. Ni sus cuerpos ni sus elecciones de vestimenta deberían ser objeto de una evaluación pública constante. Y, sobre todo, la modernidad o la audacia no son incompatibles con la elegancia: que Amal Clooney lleve un vestido corto no la hace menos elegante. El estilo no se mide por el largo de un dobladillo ni por la adhesión a reglas rígidas.

Un minivestido morado, un moño, joyas con estampado de leopardo… Amal Clooney no era de las que sorprenden. Pero en la 51.ª Gala de los Premios Chaplin, sí lo hizo. Guste o no el cambio, demuestra una cosa: incluso después de años de alfombras rojas, sigue siendo capaz de causar sensación.