La cantante Tyla luce un look elegante pero informal con un top corto blanco.

La cantante, compositora y bailarina sudafricana Tyla sigue consolidándose como una de las voces más destacadas de la nueva escena pop internacional. Entre concierto y concierto, demuestra con frecuencia su impecable sentido de la moda. Prueba de ello es una de sus publicaciones de Instagram que se hizo viral.

Un top corto blanco con corte de bralette

En una de las imágenes que compartió en su carrusel, Tyla luce un impecable top corto blanco con corte bralette y escote pronunciado. Una prenda minimalista, de corte impecable, que resalta la pureza del tejido y el ajuste refinado, en lugar de los adornos. Un estilo depurado, en línea con las tendencias Primavera/Verano 2026 que elevan las prendas básicas a la categoría de piezas esenciales de alta costura.

La elección del blanco brillante no es casual. Resalta el bronceado de la cantante a la vez que evoca una sensación fresca y veraniega. Es un color que triunfó en las pasarelas esta temporada, tanto que Cloud Dancer, un blanco roto suave, se convirtió en el color oficial de Pantone para 2026.

Pantalones negros y zapatos verde brillante para crear contraste.

Para completar su silueta, Tyla optó por unos pantalones negros de corte limpio y fluido. Esta prenda neutra crea un contraste gráfico llamativo con la parte superior. El detalle que marca la diferencia son los zapatos: unas zapatillas deportivas de un verde brillante, casi ácido, que aportan un toque de color al conjunto.

Este tipo de combinación se ha convertido en el estilo característico de la cantante: prendas básicas y de corte impecable, a las que añade un toque de color que rompe con su sencillez. En cuanto a los accesorios, unos pendientes elaborados completan el look con sobriedad.

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Un sello distintivo de la moda que está dejando huella.

Más allá de la simple instantánea de Instagram, esta aparición forma parte de una estrategia más amplia. Desde su irrupción en 2023, Tyla ha cultivado un estilo decididamente personal, que fusiona la estética pop, referencias urbanas y toques de alta costura. Esta coherencia la convierte en una de las figuras clave de su generación, junto con otras voces emergentes de la nueva escena global.

Con este top blanco corto, pantalones negros y zapatillas deportivas coloridas, Tyla nos recuerda que la elegancia y el estilo casual pueden ir de la mano. Una demostración de estilo que sin duda triunfará durante todo el verano.