A sus 30 años, Dua Lipa presume de figura con un conjunto de encaje negro.

En Instagram, Dua Lipa compartió una serie de fotos que inmediatamente causaron furor entre sus seguidores. La cantautora británica, recientemente de gira mundial, posa con un conjunto negro de encaje, complementado con accesorios. Una presentación cuidadosamente elaborada que confirma, una vez más, su creciente influencia estilística.

Un look totalmente negro de encaje.

Para esta nueva publicación, Dua Lipa optó por un conjunto de encaje completamente negro, compuesto por varias piezas coordinadas. Una chaqueta de manga larga, también de encaje, completa el atuendo. El conjunto juega con la elegancia discreta del negro y la riqueza del encaje, particularmente refinado en sus detalles. Una pieza llamativa que contrasta con la estética más recatada de sus apariciones anteriores. En cuanto al calzado, la cantante eligió botas altas negras con efecto de encaje, que le dan un toque casi rockero al conjunto.

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Joyas y accesorios: el detalle que lo cambia todo

Más allá del atuendo principal, los accesorios son lo que realmente destaca. Dua Lipa completó su look con un bolso cruzado negro y marrón, que aportó un toque de calidez al conjunto. En cuanto a las joyas, no escatimó en detalles: una gargantilla de plata, una pulsera de diamantes, varios anillos apilados… Una auténtica muestra de piezas delicadas que se complementan a la perfección.

Un detalle divertido: su manicura de lunares le da un toque desenfadado al resto del look. Es un guiño a las tendencias retro que vuelven esta temporada, recordándonos que Dua Lipa ha cultivado un gusto por las referencias vintage desde sus inicios. Es precisamente esta mezcla de audacia y alusiones culturales lo que la convierte en uno de los iconos de la moda más seguidos de su generación.

Un look de belleza meticulosamente elaborado.

El maquillaje y el peinado de Dua Lipa fueron igualmente deslumbrantes. Lució su cabello negro azabache con un estilo impecable, perfectamente coordinado con la estética completamente negra del look. Para su maquillaje, optó por un look moderno de "glamour suave": pestañas definidas, mejillas con un rubor intenso y labios color borgoña que aportaban el toque de color clave.

Esta paleta de maquillaje encarna a la perfección la estética otoñal/invernal, a pesar de la primavera. Los labios color borgoña, en particular, han regresado con fuerza en los tutoriales de belleza y en las pasarelas desde hace varios meses. La publicación está repleta de comentarios de admiradores. «¡Reina!», «¡Magnífica!», «¡Icónica!» : los fans están cautivados, muchos elogiando tanto el look armonioso como la elegancia de la cantante.

Con este look completamente negro, Dua Lipa reafirma su estatus como ícono de la moda y la belleza de su generación. Entre delicados encajes, joyas de plata y labios color borgoña, continúa imponiendo sus elecciones de moda con una confianza inquebrantable, una confianza que inspira a sus fans en todo el mundo.