"Da miedo": La hija de Farrah Abraham desata la polémica con su look gótico.

Sophia Abraham, hija de Farrah Abraham, una figura destacada de la telerrealidad estadounidense, publicó fotos de su baile de graduación de 2026 en Instagram. Las reacciones no tardaron en llegar, tanto positivas como negativas.

Un look gótico de Dolce & Gabbana

Sophia Abraham optó por un conjunto completamente negro con una estética marcadamente gótica: un vestido de encaje y cuero, un delineador de ojos grueso y una base de maquillaje blanca casi espectral, creando un llamativo contraste con el atuendo de su madre, un vestido blanco ajustado adornado con cristales y con un escote pronunciado. El look también incluía medias de rejilla y zapatos de plataforma con estampado de leopardo. Sophia lucía además un maquillaje gótico completo y llevaba un ramo de flores atado con un gran lazo negro.

Su madre, Farrah Abraham, lo organizó todo: la compra del vestido, los días de belleza, las manicuras, los zapatos, una limusina e incluso una suite de lujo de dos habitaciones en un hotel para pasar la noche después del baile de graduación. En Instagram, Farrah resumió la experiencia: "¡Fue divertido asistir al baile de graduación de Sophia en 2026 como madre! Inesperado, ya que estudia en casa, y muy diferente a mi propio baile".

Por su parte, Sophia expresó su gratitud con un toque de humor. Escribió en Instagram: "Estoy muy agradecida con mi mamá por hacer de este baile de graduación una experiencia increíble. Como estudiante que recibe educación en casa, esperaba algo más que simplemente observar a la gente con una pista de baile opcional".

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Un debate que va mucho más allá del atuendo.

Los fans de la franquicia de MTV, que vieron crecer a Sophia Abraham junto a su madre Farrah Abraham en "16 & Pregnant" y luego en "Teen Mom", expresaron reacciones muy diversas ante este look. Un usuario escribió con entusiasmo: "¡Absolutamente preciosa! ¡Ojalá me hubiera vestido así para mi baile de graduación!".

Sin embargo, algunos comentarios fueron mucho menos indulgentes. El estilo gótico de Sophia Abraham provocó numerosas críticas en Instagram. Este tipo de reacción no es nueva para la familia: Farrah Abraham ya había recibido críticas cuando permitió que su hija se perforara el tabique nasal a los 13 años. En aquel entonces, declaró: «Prefiero que lo haga un profesional, en condiciones higiénicas, en lugar de que mi hija lo haga a escondidas y se arriesgue a una infección».

Más allá de las controversias, esto plantea una cuestión más amplia: el cuerpo de las mujeres y sus elecciones de vestimenta no deberían ser objeto de debate; cada mujer es libre de vestirse y expresarse como desee.

En definitiva, más allá de las reacciones a veces virulentas, esta aparición sirve como un crudo recordatorio de hasta qué punto las elecciones estéticas de las mujeres jóvenes siguen siendo objeto de escrutinio, comentarios y juicios. Al adoptar plenamente su estilo gótico, Sophia Abraham se entrega a una forma de expresión personal que, guste o no, refleja una generación más libre en su adhesión a ciertos códigos.