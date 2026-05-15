Tiffany Haddish presume de abdominales con un look colorido.

La actriz, comediante, guionista y productora estadounidense-eritrea Tiffany Haddish debutó en la edición de 2026 de la revista deportiva estadounidense Sports Illustrated Swimsuit. Aparece en una serie de fotografías donde sus abdominales son el elemento principal.

Un hito para Sports Illustrated Swimsuit.

Las fotos de la sesión fotográfica de Tiffany Haddish para Sports Illustrated Swimsuit 2026, tomadas en Baja California Sur (estado de México) por el fotógrafo James Macari, la convierten en una de las cuatro estrellas de portada de la edición, junto con la cantante, compositora, escritora, estilista y productora estadounidense Hilary Duff, la influencer estadounidense Alix Earle y la modelo Nicole Williams English.

Una primicia para Tiffany Haddish, quien abordó la sesión de fotos con la misma energía que un monólogo de comedia. La pieza más llamativa fue un conjunto de dos capas de SAME: un traje de baño naranja y otro dorado. La foto de portada muestra a Tiffany Haddish arrodillada en la arena blanca, con las rodillas a escasos centímetros del agua cristalina. Su cabello castaño oscuro, peinado en ondas mojadas y que le llega hasta la cintura, reemplaza el corte bob corto que había lucido en las últimas semanas.

Los abdominales que llamaron la atención de todos

En varias imágenes de la sesión, Tiffany Haddish luce un abdomen tonificado, resultado de una rutina de ejercicios que comparte regularmente en sus redes sociales. En otra foto, aparece con un bañador de Saint Laurent completamente cubierto de lentejuelas negras, apoyada en una pelota de yoga amarilla y luciendo un collar de discos dorados apilados de New York Vintage. Dos looks impecables.

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Una sesión de fotos que no estuvo exenta de incidentes, y ella se rió de ello.

Tiffany Haddish bromeó sobre los numerosos percances con su vestuario durante la sesión de fotos: "Había conjuntos que llevaba puestos y pensaba: 'Esto va a ser inapropiado... Porque estamos en el océano. Al océano le gusta quitarte la ropa'". Añadió con su humor habitual: "¿Y saben qué más le gusta salir? Mis pezones. Tenían muchas ganas de participar en la sesión. Nos costó mucho contenerlos". Su relato generó tanto revuelo como las propias imágenes.

Un look de belleza que rompe con su imagen habitual.

Para esta sesión de fotos, Tiffany Haddish optó por un maquillaje más suave de lo habitual: una tez luminosa, sombras de ojos iridiscentes, labios color baya brillantes y rubor melocotón. Una elección de belleza pensada para un look de vacaciones, muy diferente del estilo teatral y elegante que suele caracterizarla en la alfombra roja.

Abdominales definidos, un conjunto de doble capa, humor: Tiffany Haddish debutó en la revista deportiva estadounidense Sports Illustrated Swimsuit exactamente como se esperaba: siendo ella misma. Y precisamente por eso funciona.