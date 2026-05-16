Esta chaqueta que luce Margot Robbie confirma el regreso del estilo "indie sleaze".

La actriz y productora australiana Margot Robbie siempre se ha caracterizado por sus básicos de moda. En los últimos meses, su vestuario ha experimentado un cambio notable, y su reciente aparición en Londres lo confirmó claramente.

La chaqueta del oficial con adornos dorados: la pieza central del look.

Fue en el estreno londinense de la obra "1536" donde Margot Robbie presentó oficialmente su cambio de estilo. Apareció con un conjunto de Alexander McQueen, adoptando con seguridad los códigos del Indie Sleaze: esa estética "rebelde" de la década de 2010 que regresa triunfalmente en 2026.

La pieza central del conjunto era una chaqueta corta y estructurada de oficial, inspirada directamente en los uniformes napoleónicos. Sus imponentes galones dorados en el pecho y los puños le conferían un carácter inconfundible: una fusión de tradición militar y audacia en la moda. Debajo de la chaqueta, una blusa negra ajustada y los pantalones de talle bajo, los icónicos pantalones de Alexander McQueen que dejan ver sutilmente la parte baja de la espalda.

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¿Qué es Indie Sleaze?

El estilo indie sleaze se refiere a una estética nacida en las décadas de 2000 y 2010, impulsada por la escena musical independiente y la vida nocturna de Brooklyn y Shoreditch: flequillo, mezclilla desteñida, cuero desgastado, texturas superpuestas y un look de "resaca" sin parecer que te has esforzado. Tras un fuerte regreso a Instagram y las pasarelas desde 2024, ahora se plasma en prendas específicas, entre las que la chaqueta militar se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles.

La chaqueta del oficial, una pieza clave para 2026.

La chaqueta militar cumple con todos los requisitos de la tendencia Indie Sleaze: un look "rebelde" y esa despreocupación ultramoderna que definió la década de 2010. Con un regreso triunfal en Instagram y las pasarelas, se está consolidando como la prenda imprescindible de la temporada, reinterpretada para adaptarse a todos los estilos. En negro o azul marino con vaqueros desgastados y botas de cuero, en rojo brillante como la que lució recientemente la cantautora Dua Lipa con unos sencillos shorts vaqueros, o como Margot Robbie en una versión entallada con un toque original: esta prenda se adapta a todo y a todos.

Cordones dorados, pantalones bombachos y una chaqueta de oficial de Alexander McQueen: Margot Robbie no solo adoptó una tendencia, sino que la encarnó. Este año, 2026, el cine independiente transgresor ya no tiene que disculparse por existir.