Con un estilo minimalista, esta modelo estadounidense opta por una sofisticada silueta negra.

Kaia Gerber acaparó todas las miradas en el Disney Upfront 2026, celebrado en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits de Nueva York. Mientras que muchas celebridades optaron por atuendos elaborados, la modelo y actriz estadounidense eligió un estilo minimalista con un conjunto negro de dos piezas. Una elegante lección de minimalismo, perfectamente acorde con la estética del "lujo discreto".

Un look total lleno de contrastes

A primera vista, el atuendo de Kaia Gerber puede parecer sencillo: un top ajustado combinado con una falda midi de talle alto, todo en negro intenso. Sin embargo, un ojo experto reconoce de inmediato la meticulosa confección. De la colección Otoño/Invierno 2026 de Jacquemus, la prenda juega con una sutil interacción entre el terciopelo suntuoso y la seda satinada. Un contraste de texturas discreto pero sorprendentemente refinado que da vida a la silueta con cada movimiento.

El look de Kaia Gerber era una réplica exacta del look número 43 del desfile de Jacquemus presentado a principios de este año. La única diferencia con la versión de la pasarela: Kaia Gerber prescindió del gran sombrero cónico que acompañaba al conjunto durante el desfile, optando por dejar caer su larga melena ondulada sobre sus hombros. Para el calzado, eligió unos zapatos de tacón negros con puntera abierta de Amina Muaddi, una marca que se ha convertido en un básico en los armarios de las celebridades en las últimas temporadas. Sin joyas, sin bolso a la vista, sin adornos innecesarios: todo reside en la precisión de la elección.

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Su apariencia contrastaba con la de los demás invitados.

El elegante look de Kaia Gerber destacó en un evento donde la mayoría de los invitados optaron por atuendos más elaborados. Junto a la actriz estadounidense Lindsay Lohan, el actor y modelo canadiense Paul Anthony Kelly, la actriz estadounidense Chase Infiniti y la cantante, compositora y actriz estadounidense Mandy Moore, el estilo discreto de Kaia Gerber causó una gran impresión.

Eligió captar la atención a través de la maestría. Una elección deliberada, coherente con la imagen que Kaia Gerber ha cultivado desde su debut. Conocida por su estilo inconfundible, heredado de su madre, la supermodelo estadounidense Cindy Crawford, Kaia Gerber siempre ha preferido las siluetas depuradas, los cortes precisos y los colores sobrios. Este sello distintivo la ha convertido en una de las figuras más destacadas de su generación en la alfombra roja y las pasarelas.

El minimalismo negro, la tendencia clave de la temporada.

Más allá del estilo en sí, esta elección de moda forma parte de una tendencia más amplia: el resurgimiento del negro minimalista, impulsado por el movimiento del «lujo discreto». Lejos del «brillo excesivo» y la logomanía, esta tendencia defiende una elegancia sobria que solo se revela a la mirada experta. El negro, con su sobriedad inherente, se convierte en el lienzo ideal para este enfoque: permite que la atención se centre por completo en la calidad del corte y la artesanía de los materiales.

Esta estética también resulta atractiva por su versatilidad. Un traje negro bien confeccionado se puede usar de día o de noche, en otoño o primavera, y trasciende las estaciones sin pasar de moda. Es precisamente esta cualidad atemporal la que Kaia Gerber supo aprovechar al elegir este traje de Jacquemus, cuya modernidad reside precisamente en su capacidad para mantenerse vigente más allá de la temporada.

Con su conjunto negro de Jacquemus que presentaba sutiles contrastes, Kaia Gerber protagonizó una de las apariciones más impactantes en la presentación de Disney Upfront 2026. Una brillante demostración de que el minimalismo sigue siendo una de las armas de moda más poderosas para quienes saben dominarlo.