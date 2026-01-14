Search here...

Embarazada, esta modelo celebra con orgullo su nueva figura.

Léa Michel
@sofiagrainge/Instagram

Embarazada de su segundo hijo, la modelo y creadora de contenido Sofia Richie Grainge brilla mientras celebra con orgullo su nueva figura. En un alegre y elegante baby shower, la futura mamá reveló el sexo de su bebé compartiendo adorables fotos en Instagram.

Una celebración llena de estilo y ternura

Organizado por sus seres queridos, el baby shower de Sofia Richie Grainge se celebró bajo la temática original de un "club deportivo". El evento, decorado con elementos dorados y accesorios personalizados de "El Club Grainge", reflejó el estilo elegante y moderno de la pareja. Sofia, vestida con un conjunto amarillo de lunares, posó orgullosa, mostrando una sonrisa radiante y una serenidad radiante.

Una madre realizada y serena

Sofia Richie, madre ya de la pequeña Eloise, nacida en mayo de 2024, disfruta plenamente de este nuevo embarazo. Casada con Elliot Grainge desde 2023, la joven no oculta su alegría por ampliar su familia. En Instagram, comparte con frecuencia momentos de su vida diaria, combinando la ternura maternal con su innato estilo.

El ascenso de un icono moderno

Desde que anunció su segundo embarazo en otoño de 2025, Sofia Richie ha mostrado con orgullo su cuerpo en constante evolución. Entre fotos naturales y atuendos elegantes, inspira a una generación de mujeres a celebrar la maternidad sin sacrificar su estilo. Hoy, encarna un modelo de belleza radiante y auténtica.

Sofia Richie Grainge demuestra una vez más que la elegancia y la maternidad van de la mano. Al celebrar esta nueva etapa de su vida con dulzura y seguridad, la joven demuestra que estar embarazada no es un paréntesis, sino una forma de plenitud. Entre el amor, la moda y la serenidad, la "mamá más elegante" de Hollywood se prepara para escribir otro capítulo igualmente radiante.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
"Una diosa": esta cantante impresiona con su figura en la alfombra roja

