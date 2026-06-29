En las gradas, esta modelo portuguesa apoya a su país a través de fotos que están generando reacciones.

Léa Michel
@sarasampaio / Instagram

Sara Sampaio lució con orgullo los colores de su selección nacional. La modelo portuguesa subió a las gradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para apoyar a Portugal. En Instagram, compartió una serie de fotos acompañadas de un mensaje ingenioso: «¡Ponme en la cancha, entrenador!» , que sin duda generó reacciones entre sus seguidores.

Una camiseta personalizada de Portugal

Para la ocasión, Sara Sampaio lució el atuendo completo de aficionada. La modelo vistió una camiseta de la selección portuguesa, personalizada con su nombre —“Sara Sampaio” impreso en la espalda—, que combinó con vaqueros. Radiante y sonriente, irradiaba un entusiasmo contagioso, orgullosa de apoyar a su país. Un look sencillo y radiante, que encajaba a la perfección con el espíritu del día del partido.

Un seguidor apasionado

Más allá de su atuendo, es su entusiasmo lo que realmente destaca. "¡Póngame en la cancha, entrenador! ¡Vamos!", escribió Sara Sampaio en la foto, con un toque de modestia, expresando claramente su deseo de vivir la emoción junto a la Seleção. Originaria de Portugal, nunca ha ocultado su cariño por su país, al que apoya fervientemente durante los grandes torneos. Esta aparición en las gradas es una muestra más de ello.

Fotografías que están causando revuelo

Como era de esperar, esta publicación generó una oleada de reacciones. En los comentarios, los internautas elogiaron la energía y el buen humor de Sara Sampaio, así como su actitud de fanática. Muchos disfrutaron viéndola animar a su equipo en un ambiente festivo. Esto no hace más que confirmar la popularidad de Sara Sampaio, quien cuenta con millones de seguidores.

Con estas fotos desde la grada, Sara Sampaio demostró ser una de las seguidoras más fervientes de Portugal. Entre su camiseta personalizada, su buen humor y sus guiños cómplices, cautivó a sus fans, confirmando que el ambiente en las gradas también forma parte del espectáculo.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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La pareja de un jugador portugués y su hermana gemela están acaparando toda la atención en las gradas.

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