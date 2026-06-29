"Piensa antes de escribir": La esposa de un jugador de la NFL denuncia los comentarios de odio.

Detrás de cada atleta hay seres queridos que también leen los comentarios. Este es el mensaje que Mindy Armstead, psiquiatra y esposa del jugador de la NFL Arik Armstead, quiso transmitir. En una entrevista con la revista People , denunció los comentarios de odio que reciben los jugadores y sus familias, y pidió más humanidad. Su lema: «Piensa antes de escribir».

Un llamado a la empatía

Para Mindy Armstead, la conclusión es innegable. «Me gustaría que la gente se diera cuenta de que lo que ven en las redes sociales representa solo el 1 % de quiénes son estos hombres», explica. Reitera una verdad que a menudo se olvida: detrás de los jugadores hay «seres humanos, con familias que también leen estos mensajes… niños que podrían leerlos». Es una súplica para que todos consideren el impacto de sus palabras antes de publicarlas.

Comentarios cada vez más agresivos

La esposa del jugador de fútbol americano Arik Armstead también ha observado un preocupante descenso en su popularidad. Según ella, los comentarios se han vuelto "mucho más agresivos en los últimos años", un fenómeno que atribuye en particular al auge de las apuestas deportivas. "Pueden arruinarles el día, y sus seres queridos también los leen", subraya, e insta al público a ver a los jugadores "como seres humanos, no solo como figuras legendarias". "Créanme, están haciendo todo lo posible", insiste.

Un compromiso con la salud mental

Mindy Armstead también libra esta batalla profesionalmente. Como psiquiatra, se ha propuesto romper los tabúes que rodean la salud mental, especialmente entre los atletas. Esta causa resuena con su experiencia personal, en la intersección de su profesión y su vida familiar. A través de sus palabras, busca reducir el estigma que aún rodea estos temas y recordar a todos que los atletas no son inmunes al sufrimiento psicológico.

Una historia que comenzó en las redes sociales

Madre de varios hijos, comparte su vida con su esposo desde hace unos diez años. Su historia comenzó en las redes sociales, luego evolucionó hacia una relación a distancia y finalmente al matrimonio. Esta experiencia refuerza aún más su llamado a un uso más compasivo de estas plataformas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mindy MS, MD (@mindyarmstead.md)

A través de este testimonio, Mindy Armstead nos recuerda una verdad fundamental: detrás de las pantallas hay seres humanos. Al hacer un llamado a una mayor empatía y moderación, invita a todos a reflexionar sobre el impacto de sus palabras. Un mensaje universal que trasciende el ámbito deportivo.