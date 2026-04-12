Sorprendente parecido: la hija de Beyoncé, Blue Ivy, causa sensación durante una rara aparición pública.

Fabienne Ba.
@beyonce / Instagram

Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé y Jay-Z, hizo recientemente una aparición pública destacada junto a su madre. Su presencia en un evento de la marca Cécred generó numerosos comentarios en línea, especialmente por su parecido con la cantante.

Una aparición destacada en un evento

Blue Ivy Carter asistió a un evento organizado por Cécred, la marca de cuidado capilar fundada por su madre, Beyoncé. La joven lució un vestido blanco de corte estructurado con un detalle decorativo en la espalda. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a madre e hija con atuendos a juego. El evento también contó con la presencia de Tina Knowles, madre de Beyoncé, lo que resaltó el carácter familiar de la aparición.

Un parecido resaltado por los usuarios de internet

Muchos internautas comentaron el parecido entre Blue Ivy y su madre, Beyoncé, especialmente en cuanto a peinados y figuras. La joven lucía una larga melena ondulada con raya al medio, un estilo frecuentemente asociado con Beyoncé. Los conjuntos coordinados, basados en una paleta de colores similar, reforzaron aún más esta impresión.

Asistencia regular a eventos familiares

Blue Ivy acompaña ocasionalmente a su madre a eventos relacionados con sus proyectos profesionales. De hecho, la joven ha aparecido en varias ocasiones en eventos artísticos o benéficos, a menudo en un entorno familiar. Estas apariciones contribuyen a alimentar el interés de los medios de comunicación en la familia Carter.

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La imagen pública de los hijos de personalidades de los medios de comunicación

Los hijos de figuras públicas suelen atraer la atención de los medios y del público, especialmente durante sus apariciones oficiales. La cobertura mediática de estos momentos puede impulsar el interés en eventos relacionados con proyectos artísticos o empresariales. En este caso concreto, la presencia de Blue Ivy forma parte de un evento promocional del sector de la belleza.

Las imágenes compartidas en línea amplifican así el alcance de estas apariciones. Las publicaciones de los participantes o fans permiten que las imágenes lleguen rápidamente a una audiencia internacional. La reacción en línea demuestra la atención prestada a los detalles estilísticos en este tipo de eventos.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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