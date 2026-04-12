La cantante Ella Langley habla abiertamente sobre un error de peinado que la llevó a lucir su característico flequillo.

Fabienne Ba.
@ellalangleymusic / Instagram

A veces, un detalle inesperado puede convertirse en un sello distintivo. La cantante y compositora estadounidense de música country Ella Langley explicó recientemente que su icónico flequillo nació... de un percance con el cabello justo antes de un concierto.

Un corte de pelo improvisado que se convirtió en un sello distintivo.

Ella Langley ha revelado que su icónico flequillo no fue el resultado de una "estrategia de estilismo", sino más bien de un simple corte improvisado que ella misma describe como un "fracaso". En una entrevista , explicó que decidió acortarse el flequillo poco antes de subir al escenario, una decisión de la que luego se arrepintió al ver el resultado. Según ella, el corte dejó un mechón difícil de peinar, alterando el equilibrio de su peinado habitual.

Pocos días después de este incidente, Ella Langley tenía programada una sesión de fotos para la portada de su primer álbum. Explica que su director de arte le aconsejó que aceptara su nuevo peinado en lugar de intentar arreglarlo. Ella Langley afirma que, por lo tanto, conservó el flequillo, que desde entonces se ha convertido en un elemento central de su imagen pública. Ahora asegura que este peinado ha contribuido a definir su identidad visual.

Un fleco que se ha vuelto reconocible

El flequillo es uno de los peinados que suelen asociarse con ciertas figuras públicas. En el caso de Ella Langley, este peinado contribuye a su reconocimiento visual, especialmente durante sus apariciones en los medios y conciertos. Ella explica que no tiene intención de cambiar este estilo, que se ha convertido en un sello distintivo de su imagen. Ella Langley cultiva una estética vinculada a la música country contemporánea, fusionando influencias vintage con un estilo relajado.

Se está preparando un nuevo proyecto musical.

Ella Langley ha anunciado el lanzamiento de su álbum "Dandelion", junto con una gira prevista entre mayo y agosto de 2026. En una entrevista con Audacy, habla sobre un proyecto que describe como más personal, afirmando que ha ganado confianza artística a lo largo de su carrera. Ella Langley subraya que este nuevo álbum refleja con mayor fidelidad su visión musical.

La historia de Ella Langley ilustra cómo elementos inesperados pueden influir en la imagen pública de un artista. Los cambios de look suelen formar parte de la imagen visual asociada a un proyecto musical. En este caso, un corte de pelo improvisado acabó convirtiéndose en un elemento perdurable de la identidad estilística de la cantante.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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