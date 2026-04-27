La cantante Becky G está causando sensación con este look de lentejuelas y abertura.

El 23 de abril de 2026, el Telemundo Center de Miami fue sede de la gala Billboard Latin Women in Music, y Becky G fue una de las invitadas más esperadas. La cantante mexicoamericana acaparó todas las miradas con un deslumbrante vestido con una gran abertura en la alfombra rosa.

Una "alfombra rosa" bajo el signo de la moda.

La cuarta gala anual Billboard Latin Women in Music reunió en Miami a un elenco excepcional de artistas y homenajeadas:

La cantautora española Rosalía (Mujer del Año),

La cantante y rapera puertorriqueña Ivy Queen

La cantante y compositora mexicana de pop-rock Gloria Trevi

El cantante puertorriqueño Young Miko

Cantautora mexicana Julieta Venegas

La cantante y bailarina española Lola Índigo

la vocalista principal del dúo pop mexicano Jesse & Joy, Joy

En este contexto tan esperado, Becky G desempeñó un papel doblemente importante: el de homenajeada y el de ícono de estilo. En la alfombra rosa, eligió un vestido largo con una abertura lateral pronunciada, adornado con lentejuelas que reflejaban la luz con cada movimiento. Un look elegante y audaz a la vez, fiel a la imagen de una artista que no teme arriesgarse con la moda.

Detalles de Becky G ✨ pic.twitter.com/nNtRz00Hks – Walli G (@beckyordie) 24 de abril de 2026

En el escenario con un vestido blanco y una bufanda a juego.

Para su actuación, Becky G cambió su look de alfombra rosa por otro atuendo igualmente impactante. Subió al escenario con un suntuoso vestido blanco completamente cubierto de lentejuelas, con una bufanda a juego, para rendir homenaje a la legendaria cantante estadounidense Selena Quintanilla interpretando "Dreaming of You". La primera parte de su versión fue suave y onírica, antes de que un guitarrista inyectara una potente energía rockera en la segunda mitad de la canción.

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El Premio al Impacto Global, la culminación de la velada.

Fue su amiga y colaboradora, la cantautora dominicana Natti Natasha, quien le entregó el Premio al Impacto Global, el galardón más importante de la noche para Becky G. En un discurso pronunciado en español y con lágrimas en los ojos, dijo: "Me encanta lo que hago en el escenario, pero para mí, también es importante lo que sucede cuando se apagan las luces: cómo me relaciono con mi comunidad, cómo represento mi cultura y cómo creo un espacio para la próxima generación".

Una artista en la cúspide de su influencia.

Becky G también protagoniza la portada de la revista Billboard para la ocasión y está preparando un nuevo álbum que saldrá a la venta en el verano de 2026. El sencillo "Marathon" ya marca la pauta: una audaz fusión de inglés y español, de rap y pop latino internacional. Como estrella emergente, demuestra que estilo y talento pueden ir de la mano.

Gracias a sus numerosas apariciones en eventos de gran repercusión, Becky G se ha consolidado como un ícono esencial de la música latina actual. Más que una moda pasajera, su presencia en Miami demuestra que es una artista completa, capaz de brillar tanto por su estilo como por su activismo. Una noche triunfal que ya presagia un 2026 repleto de éxitos.