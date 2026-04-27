A sus 52 años, la actriz Tori Spelling luce un atuendo translúcido que provoca reacciones.

Para una noche cualquiera en West Hollywood, se necesitaba un look "extraordinario". La actriz, personalidad mediática y escritora estadounidense Tori Spelling lo entendió perfectamente cuando asistió a la fiesta "secreta" de Madonna con un atuendo translúcido que no dejó a nadie indiferente.

Una velada muy exclusiva en The Abbey.

La noche del 25 de abril de 2026, Madonna organizó una fiesta privada, solo para invitados, en The Abbey, un emblemático bar de West Hollywood, para celebrar el cumpleaños de su propietario, Tristan Schukraft, y presentar nuevos temas de su álbum "Confessions II".

Entre los invitados figuraban la actriz y modelo italoamericana Julia Fox, la actriz estadounidense Tori Spelling, la cantante y música británica Lily Allen, la cantautora estadounidense Addison Rae, la modelo y actriz británica Cara Delevingne y la cantautora estadounidense de ascendencia albanesa-macedonia Bebe Rexha. Un elenco de celebridades se reunió para una noche que prometía ser festiva y musicalmente exclusiva.

Un llamativo conjunto de encaje

Fue en este escenario donde Tori Spelling causó sensación. La actriz de Beverly Hills 90210 optó por un traje de pantalón de tela translúcida. El conjunto, adornado con lentejuelas azules y plateadas brillantes, reflejaba la luz con cada uno de sus movimientos, realzando su efecto dramático. Para añadir un toque de contraste, lució una estola de piel marrón sobre los hombros y completó el look con su cabello rubio peinado en ondas. El atuendo de noche fue fotografiado mientras paseaba por la acera, apoyada en su acompañante.

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Los fans se ganaron el apoyo en las redes sociales.

Las fotos publicadas en Instagram se viralizaron rápidamente, generando una avalancha de elogios y comparticiones entusiastas en las redes sociales. Las publicaciones acumularon miles de reacciones. "Tori luce preciosa", acompañado de un emoji de fuego, resume a la perfección la acogida que sus fans le dieron a su look esa noche, elogiando tanto su elegancia como su estilo. Otros usuarios también destacaron la originalidad de su atuendo y la seguridad que irradiaba, contribuyendo a que estas imágenes se convirtieran en uno de los momentos más comentados de la noche en internet.

En resumen, Tori Spelling sigue apostando por la moda con audacia. Su presencia en una de las fiestas más exclusivas de la primavera de 2026 confirma que es una figura clave en el mundo del espectáculo estadounidense, mucho más allá de su icónico papel en "Beverly Hills 90210".