La cantante Tyla acaparó todas las miradas con un atuendo negro de corte escultural en la alfombra roja.

La cantante, compositora y bailarina sudafricana Tyla causó sensación en la alfombra roja de los premios BET 2026 con un conjunto negro de corte escultural. Una creación a medida, a medio camino entre la alta costura y la audacia, que captó de inmediato la atención de todos.

Un conjunto negro estructurado

La pieza central de este look era un top tipo corsé con una estructura cuidadosamente elaborada. El diseño presentaba delicado encaje floral superpuesto sobre una base estructurada, creando una silueta limpia y gráfica. Un marcado contorno negro acentuaba las líneas de la prenda, mientras que un sofisticado escote añadía un toque decididamente moderno. Tyla combinó este top con shorts negros y medias a juego para un conjunto monocromático y atrevido.

Accesorios cuidadosamente seleccionados

Para completar este atuendo, Tyla optó por zapatos de tacón abiertos con efecto brillante, cuya forma en espiral añadía un toque de glamour. En cuanto a las joyas, eligió la sencillez, dejando de lado su habitual superposición de piezas y optando por unos pendientes llamativos y algunos anillos coloridos. Un enfoque cuidadosamente pensado que permitió que la pieza central de su look fuera la protagonista.

Un tratamiento de belleza natural

En cuanto a su look, Tyla optó por la sencillez. Un maquillaje muy natural equilibraba la audacia de su atuendo, mientras que su cabello, peinado con un voluminoso secado con raya lateral, aportaba movimiento y textura. Un estilo chic y de inspiración retro que completaba el conjunto con elegancia. Al ser preguntada a su llegada, la cantante confesó con humor que se sentía increíblemente segura de sí misma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @tylafans

Un sello estilístico propio.

Más allá de este look, Tyla reafirma su estatus de ícono de la moda. Reconocida por su estilo inconfundible, ha creado un estilo propio, prefiriendo las minifaldas y los cortes de pelo cortos a los dramáticos vestidos largos que suelen lucirse en eventos formales. Este enfoque desenfadado y seguro de sí misma la convierte en uno de los nuevos iconos de la moda de su generación.

Con este conjunto negro de corte escultural, Tyla protagonizó una de las apariciones más impactantes en los Premios BET 2026. Combinando una estructura sofisticada, audacia y maquillaje natural, demostró, una vez más, su impecable sentido del estilo. Como era de esperar, esto encantó a sus fans, quienes siempre están ansiosos por ver sus looks.