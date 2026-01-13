Con sus looks playeros, Lara Raj ilumina las Maldivas

Lara Raj, miembro del grupo estadounidense KATSEYE, brilla en Maldivas con una serie de looks que la convierten en el icono vacacional perfecto.

Una escapada turquesa

Como título de la publicación "diversión bajo el sol", Lara Raj compartió una serie de fotos donde posa en aguas turquesas, a juego con su atuendo azul. El escenario, digno de una postal (mar, cielo despejado, luz dorada), realza tanto su bronceado como su actitud relajada y relajada. En otras fotos, se la ve descansando al sol, con una taza de café en la mano, o disfrutando de un paseo en moto acuática, como una auténtica heroína de vacaciones tropicales.

Una lección de estilo playero

La cantante y bailarina estadounidense presenta varios conjuntos, cada uno con su propio estilo: un conjunto de dos piezas a cuadros rojos y blancos de estilo retro, y un top dorado estilo bandage que complementa con collares dorados y un piercing en la nariz. Esta alternancia entre conjuntos coloridos, estampados y metálicos demuestra cómo juega con los códigos de la moda playera, manteniendo su característico estilo K-pop.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LARA RAJ (@lararajj)

Una artista adorada por sus fans

En los comentarios, sus fans la elogian: "Es tan hermosa", "Tiene un aura magnífica", "Estás radiante". Muchos elogian tanto su belleza como el hecho de que se esté tomando tiempo para sí misma después de un año intenso con KATSEYE. Esta cercanía, fomentada por sus publicaciones e historias de Instagram, refuerza su imagen de artista accesible que se muestra con orgullo y disfruta del momento presente.

Esta sesión de fotos improvisada en las Maldivas confirma a Lara Raj como el nuevo ícono de la moda playera del K-pop. Con un paisaje idílico como telón de fondo, crea una narrativa visual donde las vacaciones riman con confianza, alegría y libertad. Sin duda, alegrará los feeds de sus fans tanto como las playas de las Maldivas.