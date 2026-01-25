Madre de dos hijos, esta modelo estadounidense ilumina las cumbres nevadas.

Jasmine Tookes, icónica modelo de Victoria's Secret y madre de dos hijos, causó sensación en Instagram con una serie de fotos tomadas en un impresionante paisaje nevado. La modelo estadounidense luce radiante, posando con un conjunto deportivo ultrachic completamente negro: un conjunto deportivo ajustado de Goldbergh, que combina elegancia y funcionalidad para desafiar las montañas.

Un look que es universalmente aclamado en las redes sociales.

Estas fotos, publicadas a mediados de enero, capturan su aura magnética en medio de la nieve prístina, con impresionantes vistas a las montañas y un estilo minimalista. Madre de Mia Victoria (nacida en 2023) y de su segundo hijo, encarna una feminidad poderosa y serena. Las reacciones de los fans han sido unánimes y entusiastas: "Magnífica", "Un aura increíble", "Parece una película de James Bond, me encanta".

Los comentarios en sus publicaciones no paran de llegar, elogiando su carisma y estilo, que transforma la nieve en un escenario digno de Hollywood. No es la primera vez que Jasmine brilla con un atuendo negro invernal (ya compartió un atuendo similar para entrenar el 17 de enero), pero esta sesión de altura refuerza su imagen de mujer inspiradora, que compagina con éxito la maternidad y una carrera de alto nivel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jasmine Tookes (@jastookes)

Una madre radiante y un ángel eterno.

Tras desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show 2025 con nueve meses de embarazo, Jasmine Tookes continúa celebrando la alegría de la maternidad en redes sociales. Casada con el empresario Juan David Borrero desde 2021, comparte momentos familiares auténticos, demostrando que el modelaje también permite un equilibrio personal. Su publicación nevada, lejos de la pasarela, muestra a una mujer que ilumina con naturalidad incluso los entornos más fríos, inspirando a miles de seguidores con su gracia.

Estas imágenes invernales recuerdan el ascenso meteórico de Jasmine Tookes, especialmente como ángel de Victoria's Secret desde 2015. Al elegir la nieve y el negro para brillar, fusiona la moda, la naturaleza y la maternidad en una narrativa visual cautivadora.