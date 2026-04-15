"¿Más de 50.000 euros?": El coste de las cirugías estéticas de esta influencer sorprende a los usuarios de internet.

Un vídeo publicado por la influencer @vulporiaa generó numerosas reacciones tras hablar del coste de sus cirugías estéticas. Muchos internautas comentaron la cantidad que mencionó, que superaba los 50.000 euros.

Un vídeo que está generando numerosas reacciones.

En una publicación protagonizada por la estrella de telerrealidad Patrick Fuhrer, la influencer @vulporiaa invita a los usuarios de internet a adivinar el costo total de sus cirugías estéticas. El video, titulado "Les dejo adivinar", generó rápidamente numerosos comentarios. Algunos usuarios ofrecieron estimaciones que superaban los 50.000, lo que demuestra la curiosidad que despierta el costo de los procedimientos estéticos.

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Una tendencia amplificada por las redes sociales

Cada vez más creadores de contenido optan por hablar públicamente sobre sus experiencias con la cirugía estética. Según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos , la demanda de ciertos procedimientos estéticos ha aumentado en los últimos años, sobre todo bajo la influencia de las redes sociales.

Las plataformas de redes sociales contribuyen a visibilizar experiencias personales que antes se compartían menos públicamente. Según un estudio publicado en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, la exposición a contenido relacionado con la apariencia puede influir en la percepción de la imagen corporal.

El vídeo publicado por la influencer @vulporiaa ilustra cómo las redes sociales contribuyen a la trivialización y la puesta en escena de la cirugía estética, a la vez que alimentan la curiosidad —e incluso la fascinación— de los internautas por estas transformaciones, a veces costosas. Más allá del aspecto económico, es principalmente la visibilidad de estas prácticas y su progresiva normalización en el contenido online lo que suscita interrogantes, poniendo de relieve la interacción entre la libertad individual, la influencia de las tendencias digitales y la evolución de los cánones de belleza.