Cabello rubio platino y un dúo sorpresa: el rapero Doechii y la cantante Lady Gaga causan sensación.

La cantautora estadounidense Lady Gaga y el rapero estadounidense Doechii nunca habían colaborado antes, y su primer encuentro musical fue un éxito instantáneo. El videoclip de "Runway", estrenado el 27 de abril de 2026, es una explosión visual que ya se perfila como uno de los momentos más emocionantes de la moda del año.

Una colaboración para "El diablo viste de Prada 2"

La canción "Runway" forma parte de la banda sonora de la película "El diablo viste de Prada 2", que se estrenará en cines el 1 de mayo de 2026. En la película, la canción acompaña una escena entre bastidores durante la Semana de la Moda de Milán. El videoclip fue dirigido por Parris Goebel, coreógrafa y directora creativa de renombre internacional, conocida por sus colaboraciones con Rihanna, Justin Bieber y Jennifer Lopez, y fundadora del colectivo The Royal Family.

La canción alcanzó inmediatamente el número uno en la lista Billboard Dance Digital Song Sales, y se posicionó entre los 10 primeros puestos de las listas Digital Song Sales y Dance Streaming Songs.

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El rubio polar de Doechii

Fue la transformación capilar la que más revuelo causó en las redes sociales. Conocida habitualmente por su larga melena negra y rizada, la rapera estadounidense Doechii apareció en el videoclip luciendo un cambio de imagen radical: una peluca blanco platino y cejas decoloradas. Un look sorprendentemente similar al de la cantante y compositora estadounidense Lady Gaga.

El blazer de dos piezas: el look del que más se habla.

El momento más impactante del vídeo muestra a los dos artistas compartiendo literalmente el mismo blazer rojo brillante, diseñado para dos cuerpos a la vez, con los hombros fusionándose en uno solo. Debajo del blazer, cada uno llevaba una camisa blanca abotonada hasta arriba con una corbata negra, creando la ilusión óptica de que sus torsos eran uno solo.

Unos guantes negros de cuero sin dedos, un pintalabios rojo rubí brillante y un delineador de ojos ahumado completaban el look de Doechii, mientras que ambas lucían las mismas plataformas esculpidas Opera de Thom Solo.

Una sucesión de miradas

El vídeo muestra una serie de piezas hechas a medida de firmas como LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta y Bad Binch Tong Tong, incluyendo monos de lentejuelas que cubren todo el cuerpo excepto los ojos y la boca: uno negro para Doechii y otro blanco para Gaga.

Lady Gaga también regresa con fuerza a su cabello rubio neón de la época de "Telephone", combinado con una falda plisada azul de corte escultural y un sombrero cónico con velo. Por su parte, Doechii aparece en otra secuencia con su cabello negro natural bajo un sombrero de ala ancha con plumas rosas y naranjas, combinado con un vestido negro tipo corsé con aberturas geométricas.

Dos artistas que soñaban con estar juntos

Si bien la colaboración sorprende por su alcance, surge de una admiración mutua de larga data. Doechii ha citado a Lady Gaga como "una gran influencia" y se describe a sí misma como "la mayor fan de Lady Gaga". Por su parte, Gaga declaró a la edición británica de Vogue el pasado julio: "Doechii tiene una pluma que se siente legendaria al instante. Me enamoré de su música y de su perspectiva profundamente personal". Un encuentro que era inevitable.

En un solo video, Lady Gaga y Doechii demostraron que comparten mucho más que un blazer rojo: una visión común de la moda como un terreno de juego sin límites. "Runway" no es solo una canción para una película, es un manifiesto visual firmado por dos artistas.